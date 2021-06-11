В США показали, как будут получать энергию в космосе и отправлять ее на Землю

Технология позволит направлять энергию из космоса независимо от местности, климата и погодных условий.

Военно-воздушные силы США (USAF) разрабатывают проект по сбору и доставке на Землю солнечной энергии из космоса. Предполагается, что такой подход позволит обеспечить энергией военные базы, расположенные в отдаленных районах. Также собранная энергия будет использоваться в гражданских целях.

Исследовательская лаборатория Air Force Research Laboratory опубликовала видео, в котором показывают, как будет реализована идея американских военных.

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Реализация проекта Space Solar Power Incremental Demonstrations and Research Project позволит направлять энергию из космоса независимо от местности, климата, погодных условий и других факторов, которые могут препятствовать.

План состоит в том, чтобы превращать солнечную энергию в радиочастоты с последующей передачей на Землю, где антенны будут превращать их в полезную энергию.

Напомним, марсоход Curiosity зафиксировал серебристые и перламутровые облака на Красной планете. Ранее ученые заявили, что планета была пригодной для жизни.

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