В США создают установку, которая обеспечит бесконечную чистую энергию для домохозяйств

Реактор SPARC будет использовать сверхпроводящие высокотемпературные магниты для удержания плазмы при температуре более 100 миллионов градусов Цельсия. Это позволит обеспечить стабильное производство электроэнергии без выбросов вредных веществ.

В американском штате Вирджиния компания Commonwealth Fusion Systems соорудит термоядерную электростанцию ARC (Affordable, Robust, Compact), которая станет революцией в сфере энергетики. Станция сможет производить 400 мегаватт чистой энергии благодаря технологии термоядерного синтеза.

Об этом сообщает newatlas.com.

Особенности термоядерного реактора

Реактор SPARC будет использовать сверхпроводящие высокотемпературные магниты для удержания плазмы при температуре более 100 миллионов градусов Цельсия. Это позволит обеспечить стабильное производство электроэнергии без выбросов вредных веществ.

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Преимущества :

• Один грамм топлива (изотопов водорода) сможет произвести столько энергии, сколько 10 тонн угля.

• Побочным продуктом является гелий, не вредящий экологии.

• Электростанция способна обеспечить энергией до 150 000 домов.

Решение ключевых проблем

Ученые уже преодолели одно из главных препятствий – содержание плазмы. Однако вызовы остаются: при любом сбое магнитов плазма может охладиться и производство энергии прекратится.

Несмотря на это, термоядерный синтез считается значительно безопаснее ядерного разделения и обещает стать почти идеальным энергетическим решением будущего.

Разработчики уверены, что термоядерная электростанция в Виргинии откроет новую эру в производстве безграничной энергии. Хотя есть еще технические вопросы, требующие решения, ожидается, что этот проект станет ключевым шагом к экологически чистой и доступной энергетике.