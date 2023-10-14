В США стартовала вторая по мощности ракета в мире: как это было (фото, видео)

Из космического центра Кеннеди во Флориде 13 октября была запущена ракета Falcon Heavy, вторая по мощности в мире после выполняющей лунные миссии Space Launch System.

Ракета Falcon Heavy по плану должна вывести миссию NASA Psyche, которая исследует одноименный спутник.

Об этом сообщила компания Илона Маска SpaсeX.

Планируется, что космический корабль прибудет к своему тезке, металлическому астероиду шириной 280 километров в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, в 2029 году.

Запуск ракеты Falcon Heavy 13 октября / Фото: Associated Press

Запуск ракеты Falcon Heavy 13 октября / Фото: Associated Press

Зонд будет изучать астероид Психея около двух лет. Ученые полагают, что космический камень может быть открытым ядром древнего "строительного блока" планеты. Данные, полученные миссией, могут пролить свет на первые дни солнечной системы, формирование планет и характеристики ядра Земли.

В общей сложности это был восьмой старт для Heavy и четвертый по счету только в 2023 году.

Slo-mo video с Falcon Heavy ходьбы от pad pic.twitter.com/3CjTkPiM21 — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2023

Напомним, 29 июля с площадки LC-39A Космического центра им. Кеннеди также стартовала ракета Falcon Heavy. Тогда носитель сверхтяжелого класса запустил на геопереходную орбиту космический аппарат EchoStar 24.

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