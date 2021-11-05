В США за информацию о связанной с РФ хакерской группировке DarkSide предлагают $10 млн

В США за информацию о связанной с РФ хакерской группировке DarkSide предлагают $10 млн

Хакеров DarkSide считают ответственными за атаку программы-вымогателя на Colonial Pipeline.

США предлагают до 10 миллионов долларов вознаграждения за информацию, которая поможет привлечь к ответственности любого из лидеров связанной с Россией хакерской группировки DarkSide.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте американского Государственного департамента.

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Отмечается, что киберпреступников DarkSide считают ответственными за инцидент с атакой программы-вымогателя на оператора крупнейшего в США топливопровода Colonial Pipeline в мае этого года, заставившего сеть, обеспечивающую доставку 45% всего топлива на восточном побережье страны, временно приостановить работу.

Госдеп также предлагает вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать и осудить "в любой стране любое лицо, участвовавшее в сговоре с целью участия или попытки участия в инциденте с программным вымогательством DarkSide".

"Предлагая это вознаграждение, Соединенные Штаты демонстрируют свою приверженность защите жертв программ-вымогателей по всему миру от эксплуатации киберпреступниками", — указал пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

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В мае на всех центральных компьютерах крупнейшего топливного оператора США Colonial Pipeline появилось сообщение со следующим содержанием: "Ваша система намертво заблокирована. 5 миллионов долларов или будет еще хуже".

После этого в 17 штатах объявили чрезвычайную ситуацию, а руководство США обвинило в кибератаке группу хакеров, именующую себя DarkSide и связанную с РФ.

Оператор впоследствии подтвердил, что заплатил 4,4 миллиона долларов группе хакеров, взломавших его компьютерные системы.

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