В США заметили "кровавое пятно" в пустыне: в Сети заговорили о библейском пророчестве

В социальных сетях набирают популярность спутниковые снимки из пустыни в американском штате Нью-Мексико, испугавшие пользователей из-за необычного вида местности. Люди увидели на кадрах Google Earth большое красное образование, которое некоторые назвали «кровью, исходящей из земли».

Где именно зафиксировали жуткое образование

Речь идет об отдаленном районе на севере Нью-Мексико, к северо-западу от Санта-Фе. Пользователи определили точные координаты места — 35°39′11″ северной широты и 106°08′49″ западной долготы.

«Кровавое пятно» в пустыне

Снимки начали активно распространяться после того, как один из пользователей соцсети X опубликовал кадр с подписью: «Меня все больше беспокоит огромная куча крови в пустыне».

Публикация собрала более двух миллионов просмотров и сотни комментариев.

Часть пользователей восприняла увиденное как возможное «знамение конца света». В комментариях упоминали библейские пророчества, в частности Книгу Исход, где описывается одна из десяти кар Божьих — превращение воды в кровь.

Некоторые прямо писали, что подобные образы якобы соответствуют описаниям «последних времен», а красный цвет ассоциировали с божественным судом. В то же время, другие пользователи иронизировали, предполагая, что это может быть что угодно — от фермы мобов до «крови титанов».

Какая позиция ученых

Несмотря на панические настроения, геологи дают гораздо более простое объяснение. По словам специалистов, красное образование — это шлаковый конус, то есть вулканическая формовка, состоящая из пепла, шлака и камней, накопленных во время древних извержений.

Этот конус образовался еще до формирования кальдеры Валлеса и является частью древней вулканической истории региона. Его насыщенный красный цвет объясняется высоким содержанием железа в породе, которое со временем окислилось.

Почему цвет такой яркий

Ученые объясняют, что сухой климат Нью-Мексико способствует сохранению яркой окраски. Из-за минимального количества осадков порода почти не испытывает эрозию, а потому красный оттенок остается интенсивным десятилетиями.

Кроме того, подобные вулканические материалы часто добывают для дорожного строительства, ландшафтного дизайна и систем очистки воды, что может создавать иллюзию «потоков» темно-красного цвета.

Эксперты напоминают, что подобные панические реакции возникали и раньше. В частности, недавно Галилейское море в Израиле приобрело кроваво-красный оттенок, что также вызвало страхи относительно библейских знамен.

Однако официальные службы подтвердили: причиной стало цветение водорослей, в частности, бактерии Botryococcus braunii. Анализы показали, что вода была безопасной для людей и не представляла никакой угрозы.

Ученые отмечают: необычный цвет природных объектов часто имеет вполне земное объяснение. В случае с пустыней Нью-Мексико речь идет не об апокалипсисе, а об особенностях геологии, которые в сочетании со спутниковыми снимками могут выглядеть пугающе.

