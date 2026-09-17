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- Наука и IT
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В старых консервах с лососем ученые нашли разгадку тайны океана
Коллекция консервных банок с филе лосося стала своеобразным «архивом океана», что позволило изучить изменения экосистемы на протяжении нескольких десятилетий.
Учёные Вашингтонского университета нашли необычный способ изучить, как менялись морские экосистемы на протяжении десятилетий. Они изучили 178 банок консервированного дикого аляскинского лосося, часть из которых хранилась еще с 1979 года. Анализ паразитов, оставшихся в рыбном филе, позволил получить данные о состоянии океанических пищевых цепей за 42 года.
Об этом пишет The Daily Galaxy.
Банки с лососем десятилетиями хранились на складе в Сиэтле. Их в свое время оставили для контроля качества, а после того, как они больше не понадобились, передали исследователям Вашингтонского университета.
Всего ученые получили 178 банок с филе четырёх видов дикого аляскинского лосося. Рыбу вылавливали в заливе Аляска и Бристольском заливе в период с 1979 по 2021 год.
Именно эта коллекция фактически стала своеобразным «архивом океана», что позволило изучить изменения экосистемы на протяжении нескольких десятилетий.
Ключ к прошлому
Исследователи сосредоточили внимание на анизакидах — морских паразитических круглых червях, которые могут попадать в организм рыбы через пищевую цепь.
Учёные изучали консервированное филе и с помощью микроскопа подсчитывали количество остатков паразитов. Сам процесс консервирования уничтожил червей, поэтому они уже не представляли опасности для человека. В то же время их количество в рыбе оказалось ценным показателем состояния морской экосистемы.
Дело в том, что анизакидам для завершения жизненного цикла требуются различные организмы — от мелких морских беспозвоночных и рыб до морских млекопитающих. Поэтому изменения численности паразитов могут отражать изменения во всей пищевой цепи.
«Жизненный цикл анизакид объединяет множество компонентов пищевой цепи. Я рассматриваю их присутствие как признак того, что рыба на вашей тарелке происходит из здоровой экосистемы», — пояснила исследовательница Челси Вуд.
Паразитов стало больше
Результаты анализа показали различные тенденции в зависимости от вида рыбы. В течение 42 лет количество анизакид увеличивалось у горбуши и кеты.
По словам исследовательницы Натали Мастик, увеличение численности паразитов может свидетельствовать о том, что у них было достаточно хозяев для прохождения всех этапов жизненного цикла.
«Это может свидетельствовать о стабильной или восстанавливающейся экосистеме с достаточным количеством необходимых хозяев для анизакид», — отметила она.
В то же время у кижуча и нерки уровень паразитов оставался примерно стабильным. Учёные пока не могут однозначно объяснить это различие.
Неожиданное открытие
Одно из возможных объяснений роста численности анизакид исследователи связывают с восстановлением популяций морских млекопитающих в США.
В 1972 году Соединённые Штаты приняли закон об охране морских млекопитающих, который ограничил охоту, преследование и уничтожение этих животных в американских водах. В последующие десятилетия популяции тюленей, морских львов и китов начали восстанавливаться.
Поскольку именно морские млекопитающие являются необходимыми хозяевами для завершения жизненного цикла анизакид, увеличение их численности могло создать для паразитов больше возможностей для размножения.
В то же время исследователи отмечают, что это лишь одно из возможных объяснений. Среди прочих факторов они рассматривают потепление океана и изменения, связанные с природоохранным законодательством.
Исследование показало, что даже обычные продукты питания, которые десятилетиями хранились на складах, могут содержать важную информацию о прошлом состоянии окружающей среды.
Учёные уже планируют проверить, можно ли применить аналогичный метод к другим видам консервированной рыбы. Среди них — сардины, сельдь, тунец и палтус.
Напомним, что фрагмент «Одиссеи» Гомера, которому около 1700 лет, неожиданно обнаружили в библиотеке Утрехтского университета. На крошечном пергаменте сохранились строки из одного из ключевых эпизодов поэмы.