В старых консервах с лососем ученые нашли разгадку тайны океана

Консервы с лососем. Иллюстративное изображение

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Учёные Вашингтонского университета нашли необычный способ изучить, как менялись морские экосистемы на протяжении десятилетий. Они изучили 178 банок консервированного дикого аляскинского лосося, часть из которых хранилась еще с 1979 года. Анализ паразитов, оставшихся в рыбном филе, позволил получить данные о состоянии океанических пищевых цепей за 42 года.

Об этом пишет The Daily Galaxy.

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Банки с лососем десятилетиями хранились на складе в Сиэтле. Их в свое время оставили для контроля качества, а после того, как они больше не понадобились, передали исследователям Вашингтонского университета.

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Всего ученые получили 178 банок с филе четырёх видов дикого аляскинского лосося. Рыбу вылавливали в заливе Аляска и Бристольском заливе в период с 1979 по 2021 год.

Именно эта коллекция фактически стала своеобразным «архивом океана», что позволило изучить изменения экосистемы на протяжении нескольких десятилетий.

Ключ к прошлому

Исследователи сосредоточили внимание на анизакидах — морских паразитических круглых червях, которые могут попадать в организм рыбы через пищевую цепь.

Учёные изучали консервированное филе и с помощью микроскопа подсчитывали количество остатков паразитов. Сам процесс консервирования уничтожил червей, поэтому они уже не представляли опасности для человека. В то же время их количество в рыбе оказалось ценным показателем состояния морской экосистемы.

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Дело в том, что анизакидам для завершения жизненного цикла требуются различные организмы — от мелких морских беспозвоночных и рыб до морских млекопитающих. Поэтому изменения численности паразитов могут отражать изменения во всей пищевой цепи.

«Жизненный цикл анизакид объединяет множество компонентов пищевой цепи. Я рассматриваю их присутствие как признак того, что рыба на вашей тарелке происходит из здоровой экосистемы», — пояснила исследовательница Челси Вуд.

Паразитов стало больше

Результаты анализа показали различные тенденции в зависимости от вида рыбы. В течение 42 лет количество анизакид увеличивалось у горбуши и кеты.

По словам исследовательницы Натали Мастик, увеличение численности паразитов может свидетельствовать о том, что у них было достаточно хозяев для прохождения всех этапов жизненного цикла.

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«Это может свидетельствовать о стабильной или восстанавливающейся экосистеме с достаточным количеством необходимых хозяев для анизакид», — отметила она.

В то же время у кижуча и нерки уровень паразитов оставался примерно стабильным. Учёные пока не могут однозначно объяснить это различие.

Неожиданное открытие

Одно из возможных объяснений роста численности анизакид исследователи связывают с восстановлением популяций морских млекопитающих в США.

В 1972 году Соединённые Штаты приняли закон об охране морских млекопитающих, который ограничил охоту, преследование и уничтожение этих животных в американских водах. В последующие десятилетия популяции тюленей, морских львов и китов начали восстанавливаться.

Поскольку именно морские млекопитающие являются необходимыми хозяевами для завершения жизненного цикла анизакид, увеличение их численности могло создать для паразитов больше возможностей для размножения.

В то же время исследователи отмечают, что это лишь одно из возможных объяснений. Среди прочих факторов они рассматривают потепление океана и изменения, связанные с природоохранным законодательством.

Исследование показало, что даже обычные продукты питания, которые десятилетиями хранились на складах, могут содержать важную информацию о прошлом состоянии окружающей среды.

Учёные уже планируют проверить, можно ли применить аналогичный метод к другим видам консервированной рыбы. Среди них — сардины, сельдь, тунец и палтус.

Напомним, что фрагмент «Одиссеи» Гомера, которому около 1700 лет, неожиданно обнаружили в библиотеке Утрехтского университета. На крошечном пергаменте сохранились строки из одного из ключевых эпизодов поэмы.

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