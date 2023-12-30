В таинственной пещере обнаружили нетронутые захоронения мая: такого ученые еще не видели

В Мексике археологи наткнулись на скрытую погребальную камеру мая, спрятанную в пещере под комплексом.

Об этом пишет Arkeonews.

Эта неожиданная находка произошла во время работ по расчистке новой тропы для посетителей, расположенной между двумя храмами. Массивная скала закрывала вход в скрытую пещеру внутри города мая. Когда археологи устранили это препятствие, они обнаружили скелетные остатки нескольких человек.

Археологи обнаружили восемь прекрасно сохранившихся захоронений взрослых. Все материалы проходят дальнейшее изучение.

Кроме того, зафиксированы разнообразные скелетные останки животных, связанные с погребениями, домашних собак, мышей, опоссумов, оленей, летучих мышей, черепах, акул и других. Некоторые кости обработаны в качестве артефактов, таких как пробойники и иглы, отражающие культурные практики этой местности.

Это открытие не только дает представление о похоронных практиках мая, но и поднимает вопрос об окружающих людей обстоятельствах, найденных в этой скрытой погребальной камере.

Ранее стало известно, что на мексиканском полуострове Юкатан археологи обнаружили руины древнего города мая. Он был обнаружен на строительной площадке будущего промышленного парка.

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