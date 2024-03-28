В Telegram появится новая функция: как она поможет пользователям

Пользователи могут ограничивать круг тех, от кого хотят принимать личные сообщения.

Основатель сервиса для обмена сообщениями Telegram Павел Дуров анонсировал обновление приложения. Со следующей недели пользователи из Украины, Белоруссии и РФ смогут ограничивать круг людей, которые могут посылать им личные сообщения.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Поводом к введению новой функции стали жалобы русскоязычных пользователей на сообщения от незнакомых аккаунтов с призывами к терактам.

"В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мероприятий и организационных мероприятий для того, чтобы предотвратить эту активность. В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были прекращены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов", – написал Дуров.

Он также добавил, что в ближайшее время будут внедрены некоторые решения на основе искусственного интеллекта, что позволит более эффективно фильтровать подобный спам.

"Telegram – не место для спам-рассылок и призывов к насилию", – отметил Павел Дуров.

Напомним, по мнению начальника ГУР Кирилла Буданова, Telegram представляет проблему для национальной безопасности Украины и служит средством распространения нужной информации на оккупированных Россией украинских территориях.

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