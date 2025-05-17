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- Наука и IT
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В Telegram произошел сбой: что случилось
Пользователи Telegram столкнулись со сбоем в работе мессенджера.
В Telegram 16 мая 2025 произошел сбой около 22:00 по киевскому времени и длился около двух часов.
Об этом сообщает сервис Down for Everyone or Just Me.
Во время этого инцидента пользователи из разных стран, включая Украину, сообщали о трудностях с отправкой сообщений, входом в приложение и другими функциональными проблемами.
Но на 00:27 17 мая 2025 года уже нет признаков сбоев в работе Telegram.
Напомним, что в Одессе российский вербовщик пытался завербовать школьника через Telegram, обещая ему дополнительный заработок, но подросток не поверил и обратился в органы правопорядка.