ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
273
Время на прочтение
1 мин

В Telegram произошел сбой: что случилось

Пользователи Telegram столкнулись со сбоем в работе мессенджера.

Telegram

Telegram / © pixabay.com

В Telegram 16 мая 2025 произошел сбой около 22:00 по киевскому времени и длился около двух часов.

Об этом сообщает сервис Down for Everyone or Just Me.

/ © из соцсетей

© из соцсетей

Во время этого инцидента пользователи из разных стран, включая Украину, сообщали о трудностях с отправкой сообщений, входом в приложение и другими функциональными проблемами.

Но на 00:27 17 мая 2025 года уже нет признаков сбоев в работе Telegram.

Напомним, что в Одессе российский вербовщик пытался завербовать школьника через Telegram, обещая ему дополнительный заработок, но подросток не поверил и обратился в органы правопорядка.

Дата публикации
Количество просмотров
273
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie