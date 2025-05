В Telegram произошел сбой: что случилось

Telegram / © pixabay.com

В Telegram 16 мая 2025 произошел сбой около 22:00 по киевскому времени и длился около двух часов.

Об этом сообщает сервис Down for Everyone or Just Me.

Во время этого инцидента пользователи из разных стран, включая Украину, сообщали о трудностях с отправкой сообщений, входом в приложение и другими функциональными проблемами.

Но на 00:27 17 мая 2025 года уже нет признаков сбоев в работе Telegram.

Напомним, что в Одессе российский вербовщик пытался завербовать школьника через Telegram, обещая ему дополнительный заработок, но подросток не поверил и обратился в органы правопорядка.