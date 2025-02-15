В Темзе обнаружили человеческие останки, которым более 4000 лет: загадка древних захоронений

Ученые проанализировали радиоуглеродную датировку 30 скелетов, найденных в Темзе, чтобы установить период и возможные причины этих загадочных захоронений.

В последние два столетия со дна реки Темзы в Англии получили сотни человеческих костей, и новое исследование указывает, что большинство из них принадлежат к бронзовому и железному векам. Однако остается загадкой, почему древние люди сбрасывали тела в реку.

Об этом пишет Live Science.

28 января в журнале Antiquity опубликовали результаты исследования, в котором ученые проанализировали радиоуглеродную датировку 30 скелетов, найденных в Темзе, чтобы установить период и возможные причины этих загадочных захоронений.

"Большинство людей, в том числе и жители Лондона, были шокированы, когда узнали, что в Темзе обнаружены сотни человеческих останков", — рассказала изданию Live Science ведущий автор исследования Никола Артур, куратор Музея естественной истории в Лондоне. По ее словам, человеческие скелеты довольно часто находят в водоемах Северо-Западной Европы, но массовое скопление таких костей в Темзе уникально.

Ученые начали исследовать останки из Темзы еще в XIX веке. Сначала выдвигались предположения, что это жертвы сражений между кельтами и римлянами. В конце XX века появилась теория, что большинство тел могли попасть в воду в результате эрозии прибрежных захоронений или утопления.

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"Главный вопрос — как именно эти кости оказались в реке", — объяснила Артур. Чтобы лучше понять это, учёные провели десятки радиоуглеродных анализов.

Результаты показали, что найденные останки датируются периодом с 4000 года до н. е. до 1800 г. н. э., охватывающий почти 6000 лет. Однако большинство из них происходят из бронзового (2300–800 годы до н. э.) и железного века (800 год до н. э. – 43 год н. э.) и были найдены в верхнем течении Темзы.

Несмотря на новые данные, вопрос о том, почему давние жители сбрасывали тела в реку, остается открытым. Исследователи предполагают, что это могло быть частью ритуальных захоронений или жертвоприношений. Последующие исследования могут помочь раскрыть эту тайну.