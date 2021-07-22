В тибетских ледниках нашли неизвестные науке вирусы возрастом 15 000 лет

Также ученые установили, что обнаруженные вирусы скорее всего произошли из почвы или растений.

Ученые из США обнаружили вирусы возрастом почти 15 000 лет в двух образцах льда, взятых из Тибетского плато в Китае. Исследователи проанализировали керны льда, взятые в 2015 году с ледяной шапки Гулия на высоте 6,7 километра.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Microbiome, сообщает Science Daily.

Отмечается, что ледники в западном Китае формировались постепенно, и вместе с пылью и газами в них откладывалось множество микробов и вирусов. Слои льда, которые накапливались год за годом, создали своего рода временную шкалу, которую ученые использовали, чтобы больше узнать об изменении климата и окружающей среды.

Так, в образцах, возраст которых составляет около 15 000 лет, были найдены генетические коды 33 вирусов, 28 из которых неизвестны науке.

По словам Мэтью Салливана, соавтора исследования, профессора микробиологии штата Огайо, это вирусы, которые могли бы процветать в экстремальных условиях. У этих вирусов есть сигнатуры генов, которые помогают им заражать клетки в холодных условиях.

"Эти сигнатуры нелегко извлечь, однако сверхчистый метод анализа микробов и вирусов во льду, разработанный специально для этого исследования, может помочь найти генетические последовательности в других экстремальных ледяных средах, например, на Марсе, Луне или в пустыне Атакама", — отметил он.

Авторы исследования указали, что сокращение ледников из-за глобального потепления не только приведет к потере уникальных данных, но и высвободит в окружающую среду потенциально опасные микроорганизмы и вирусы.

Напомним

Исследователь Маркус Рекс, который возглавил крупнейшую в истории арктическую экспедицию, утверждает, что " переломный момент для необратимого глобального потепления, вероятно, уже наступил ". Рекс считает, что исчезновение морского льда в Арктике весной 2020 года происходило быстрее, чем когда-либо.

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