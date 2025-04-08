В центре Галактики готовится взрыв, который засветит небо ярче Луны

Сверхновая. / © NASA

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Астрономы впервые обнаружили в нашей Галактике уникальную двойную систему из двух белых карликов, которая в будущем взорвется с мощностью, что в 10 раз превысит яркость полной Луны.

Открытие сделали исследователи из Уорикского университета (Великобритания) и опубликовали в Nature Astronomy, передает Phys.org.

Звезды расположены на расстоянии всего 1/60 пути от Земли до Солнца и вращаются друг вокруг друга всего за 14 часов. В финальной стадии перед столкновением период вращения сократится до 30–40 секунд. Через 23 миллиарда лет они сольются в один объект, вызвав вспышку сверхнового типа Ia — одного из самых ярких явлений во Вселенной.

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Это первый подтвержденный в Млечном Пути пример такой системы, которая может завершиться взрывом сверхновой. Общая масса пара составляет 1,56 массы Солнца, что делает ее идеальным объектом для исследований эволюции звезд и механизма сверхновых.

"Это невероятно ценная находка, – отметил руководитель исследования Джеймс Мандей. – Она дает нам уникальный шанс понять, как эволюционируют звезды перед грандиозным взрывом".

Сверхновые типа Ia используются как "космические маяки" для измерения расстояний во Вселенной - они имеют стабильную яркость и являются ключом к изучению темной энергии.

Опасно ли для Земли грядущий взрыв? Нет – эта система расположена за 150 световых лет. К тому же через миллиарды лет, когда произойдет событие, сама Земля может уже не существовать — ее уничтожит наше Солнце, которое к тому времени станет красным гигантом.