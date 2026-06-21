В центре Млечного Пути нашли загадочное сияние: ученые заговорили о темной материи

Неизвестный источник энергии в центре Млечного Пути / © Unsplash

Реклама

В центре нашей Галактики уже многие годы фиксируют необычный избыток гамма-излучения. Новое исследование показало, если это свечение создают обычные космические объекты, в том числе пульсары, их там должно быть десятки тысяч и почти невидимых для современных телескопов.

Об этом говорится в материале cikavosti.

Этот результат снова вернул в центр внимания одну из самых загадочных гипотез астрофизики: возможно, астрономы видят косвенный след темной материи.

Реклама

Удивительный свет в сердце Галактики

Астрономы давно наблюдают явление, которое получило название Galactic Center Excess — избыточное гамма-излучение вокруг центра Млечного Пути.

Это свечение имеет почти сферическую форму и распространяется на тысячи световых лет. Проблема состоит в том, что известных источников излучения недостаточно, чтобы полностью объяснить его силу.

Гамма-лучи являются наиболее энергичной формой электромагнитного излучения. Их могут создавать чрезвычайно мощные космические процессы — взрывы звезд, черные дыры или пульсары.

Однако в центре Галактики сигнал оказался слишком необычным.

Реклама

Пульсары или черная материя?

Одно из возможных объяснений состоит в том, что источником гамма-лучей является большое количество пульсаров — быстро вращающихся нейтронных звезд, излучающих энергию.

Но новый анализ показал: чтобы объяснить наблюдение только пульсарами, в центральной части Млечного Пути должно быть более 35 тысяч таких объектов.

Причем они должны быть настолько слабы, что современные приборы почти не могут отличить их сигнал от другого возможного источника — темной материи.

Команда исследователей под руководством Флориана Листа из Венского университета и Ника Родда из Лаборатории Лоуренса Беркли использовала алгоритмы машинного обучения.

Реклама

Ученые создали более миллиона смоделированных вариантов гамма-карт, чтобы проверить, какой сценарий лучше объясняет загадочное свечение.

Как темная материя может создавать свет

Темная материя остается одной из величайших загадок современной науки. Считается, что она составляет примерно 85% всей материи во Вселенной, но не излучает свет и не взаимодействует с обычными приборами так, как обычное вещество.

Ее существование предполагают из-за гравитационного влияния на галактики и звезды.

Одна из теорий гласит, что частицы темной материи могут уничтожать друг друга во время столкновения — этот процесс называют аннигиляцией. В результате могут образовываться гамма-лучи, которые и фиксируют телескопы.

Реклама

Если эта версия верна, загадочное свечение в центре Млечного Пути может стать одним из первых косвенных проявлений темной материи.

Почему загадка до сих пор не решена

Исследователи отмечают, что новая работа не доказывает существование темной материи.

Она лишь показывает, что объяснение через пульсары требует очень специфических условий — огромного количества очень слабых источников.

Флориан Лист назвал Galactic Center Excess одним из самых продолжительных споров в современной астрофизике.

Реклама

По словам ученых, будущие наблюдения с более точными космическими телескопами могут помочь определить, что именно создает загадочный гамма-сигнал в центре Галактики.

Пока же ответ остается открытым. Может быть, это скрытая популяция пульсаров, а может быть и первый намек на невидимую часть Вселенной.

Новости партнеров