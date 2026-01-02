ТСН в социальных сетях

Наука и IT
106
1 мин

В центре Млечного Пути обнаружили "планету-изгой" размером с Сатурн

Планета удалена от Земли на 9,9 тысячи световых лет и расположена в созвездии Стрельца.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Ученые совершили новое открытие

Ученые совершили новое открытие / © Credits

« Планету -изгой» размером с Сатурн обнаружили астрономы в центре Млечного Пути.

Об этом говорится в научной статье журнала Science.

Известно, что она удалена от Земли на 9,9 тысячи световых лет и расположена в созвездии Стрельца. Ее открытие подтвердило, что большие планеты в очень редких случаях могут выпадать из породивших их звездных систем.

Открытие было совершено группой астрономов под руководством директора обсерватории Варшавского университета (Польша) Анджея Удальского в рамках проекта OGLE.

Отмечается, что астрономы обнаружили сразу несколько тусклых и холодных небесных тел, которые часто называют «планетами-изгоями».

Напомним, ученые из Принстонского университета считают, что на окраине Солнечной системы может скрываться еще один мир — Планета Y размером примерно с Землю.

