В центре Млечного Пути обнаружили "планету-изгой" размером с Сатурн

« Планету -изгой» размером с Сатурн обнаружили астрономы в центре Млечного Пути.

Об этом говорится в научной статье журнала Science.

Известно, что она удалена от Земли на 9,9 тысячи световых лет и расположена в созвездии Стрельца. Ее открытие подтвердило, что большие планеты в очень редких случаях могут выпадать из породивших их звездных систем.

Открытие было совершено группой астрономов под руководством директора обсерватории Варшавского университета (Польша) Анджея Удальского в рамках проекта OGLE.

Отмечается, что астрономы обнаружили сразу несколько тусклых и холодных небесных тел, которые часто называют «планетами-изгоями».

