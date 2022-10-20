В Турции археологи обнаружили гробницу святого Николая

Древняя гробница была затоплена водой, однако археологам удалось ее раскопать.

Во время археологических раскопок в Турции эксперты обнаружили гробницу в древней церкви, принадлежавшей святому Николаю.

Об этом пишет Express.

Древняя гробница была затоплена водой после того, как в средние века в Средиземном море поднялся уровень моря. Но после более чем 1600 лет археологам удалось раскопать гробницу из церкви в городке Демре в районе Анталии на юге Турции.

"Теперь мы достигли остатков первой церкви и пола, на которую ступал сам святой Николай", — рассказали ученые.

Святой Николай жил между 270 и 343 годами и известен тем, что унаследовал деньги, которые он раздавал бедным.

Хотя мало что известно о святом Николае, все соглашаются с тем, что его легенда о дарении подарков была подмечена как источник вдохновения для Санта-Клауса. Святой Николай был также благочестивым христианином, который придерживался учения Иисуса о продаже всего мирского имущества и помощи бедным.

Ранее стало известно, что во время археологических раскопок ученые раскопали секретную гробницу древнеегипетского генерала, руководившего армией иностранных наемников.

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