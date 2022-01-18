В Турции дождем размыло захоронение периода Римской империи

Фрагменты найденных человеческих останков были переданы в музей Манисы.

На западе Турции, в провинции Маниса, в результате оползня после дождя в лесу нашли захоронение периода Римской империи.

Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

Во время патрулирования возле населенного пункта Акчапинар в районе Тургутла провинции Маниса на месте оползня правоохранители обнаружили человеческие кости.

После экспертизы, проведенной представителями музея Манисы по указанию прокурора, стало известно о том, что найденные остатки датируются Римским периодом. Скорее всего, здесь было древнее захоронение.

Сообщается, что четыре фрагмента костей были переданы музею Манисы. Территорию, где они были найдены, взяли под охрану.

Напомним, во Львовской области археологи обнаружили новые артифакты времен Римской империи вблизи с. Каров Червоноградского района. Среди найденного, в частности, есть человеческие останки и фрагменты двух стеклянных кубков, которые являются уникальными для Украины.

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