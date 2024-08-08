В Турции нашли древний календарь: камень сохранил свидетельство столкновения Земли с кометой

Исследователи насчитали на каменном столбе 365 символов в форме буквы "V" и одного птицеподобного зверя.

Обнаруженные в Турции резные в камне рисунки были сделаны почти 13 000 лет назад. Команда исследователей из Эдинбургского университета пришла к выводу, что изображение является самым старым известным лунно-солнечным календарем, отслеживающим фазы солнца, луны и созвездий.

Об этом пишет Live Science.

Археологи обнаружили резьбу, высеченную на большом каменном столбе, в Гебекли-Тепе – археологическом памятнике на юге Турции, известном большим количеством храмов с искусно выбитыми рисунками. Изображение на столбе, вероятно, было сделано, чтобы отметить катастрофическое столкновение кометы с нашей планетой.

Исследователи насчитали на каменном столбе 365 символов в форме буквы "V". Они предположили, что каждая отметка — один день, а весь календарь охватывает "12 лунных месяцев плюс 11 дополнительных дней".

В дополнение к символам "V" исследователи проанализировали резьбу "птицеподобного зверя", вокруг шеи которого тоже вырезан символ "V". По мнению ученых, этот рисунок может представлять "созвездие летнего солнцестояния того времени", когда он был сделан.

"Рисунки, которые, вероятно, были сделаны около 10850 до н.э., были способом зафиксировать произошедший в то время удар кометы. Они показывают, что эти древние жители могли записывать свои наблюдения за солнцем, луной и созвездиями в форме солнечного календаря", – рассказали исследователи.

Археологи считают, что влияние удара кометы, которое могло спровоцировать ледниковый период, было достаточным, чтобы вызвать культурный сдвиг в Гебекли-Тепе и даже могло привести к формированию нового культа или религии.