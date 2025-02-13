В Турции обнаружили неизвестный индоевропейский язык бронзового века

Анатолия была многоязычным и многокультурным регионом, где использовались разные языки, в частности хеттский, лувийский, палайский и хатский.

Во время археологических раскопок в Богажской-Хаттуше, столице Хеттского царства, исследователи нашли клинописную табличку с текстом на ранее неизвестном языке. Новооткрытый язык получил название "калашма" и принадлежит к анатолийско-индоевропейской языковой семье.

Об этом пишет Arkeonews.

Хеттское царство, существовавшее в период 1650–1200 гг. до н.э., играло немаловажную роль в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Выявленные тексты свидетельствуют, что Анатолия была многоязычным и многокультурным регионом, где использовались разные языки, в частности хеттский, лувийский, палайский и хатский.

Что известно о находке

Табличка содержит вступление, где отмечено, что эксперт по ритуалам колдует "на языке Калашма". Это указывает, что хеттские жрецы записывали иностранные ритуалы на языке народов, с которыми контактировали. По словам профессора Андреаса Шахнера, руководителя раскопок в Хаттуше, эта практика была распространена среди хеттов:

"Хетты активно записывали ритуалы на разных языках, включая сирийские и месопотамские традиции. Они верили, что боги другого региона понимают только свой родной язык, поэтому пытались использовать его в культовых текстах".

Исследователи нашли клинописную табличку с текстом на ранее неизвестном языке. / Фото: arkeonews.net

Калашма была распространена на северо-западной границе Хеттского царства, вероятно, в районе современных Болл или Гереди. Известно, что тексты, написанные на этом языке, содержат описания повседневной жизни и праздничных ритуалов.

Процесс исследования

Расшифровкой 174 табличек занималась интернациональная группа ученых. Над их переводом работал профессор Даниэль Швемер с кафедры ближневосточных языков университета Вюрцбурга в Германии и доцент Метин Альпарслан из Стамбульского университета.

После перевода профессор Элизабет Риккен и доцент Илья Якубович из Университета Марбурга провели лингвистический анализ и идентификацию языка. По словам Шахнера, работа с табличками стала результатом командного сотрудничества:

"Профессор Швемер работает над клинописными находками, найденными при раскопках. Он перевел их из клинописи на латинский алфавит, после чего специалисты по лингвистике проанализировали и расшифровали тексты".

Хотя содержание табличек не содержит важной исторической информации, они подтверждают концепцию многоязычия Хеттской империи и ее гибкий подход к включению завоеванных народов в собственную религиозную и политическую систему.

Результаты исследований уже опубликованы в цифровом формате в труде Keilschrifttexte aus Boghazköi профессора Швемера. Официальное издание текстов языка Калашма запланировано на ближайшие месяцы.

Профессор Шахнер подчеркивает важность этой находки для изучения истории региона:

"Это открытие еще раз доказывает, что древняя Анатолия была местом пересечения многочисленных культур и языков. Мы продолжаем изучать эти тексты, чтобы больше узнать о хеттском обществе и его взаимодействии с соседями".