В Турции археологи нашли уникальные артефакты I века нашей эры (фото)

В античном городе Эфес на территории современной Турции археологи сделали ряд неожиданных открытий, которые дают новое представление о жизни состоятельных жителей римской эпохи и исторический контекст одного из ключевых центров раннего христианства.

Во время раскопок исследователи обнаружили роскошную мраморную ванну I века нашей эры, а также фрагмент античной статуи, который долгое время использовали как часть дорожного покрытия.

Центральной находкой стала мраморная ванна длиной около 1,5 метра, изготовленная из редкого мрамора Greco Scritto с характерными темными прожилками. Как сообщил руководитель раскопок, археолог Сердар Айбек, артефакт датируется I веком н. э. и, в отличие от известных общественных терм Эфеса, был предназначен для частного пользования.

По предположению ученых, ванна принадлежала жителям так называемых «домов на террасах» — элитного квартала, где проживала римская аристократия. Впоследствии, как установили исследователи, этот предмет интерьера потерял свое первоначальное назначение и был повторно использован как резервуар для воды в уличном фонтане.

Еще одной неожиданной находкой стал торс мужской статуи, созданной на рубеже I века до н. э. и I века н. э. Археологи установили, что после разрушения скульптуры ее фрагмент использовали как обычную брусчатку. Торс нашли лицом вниз непосредственно в дорожном полотне вблизи древнего Стадиона.

Эфес занимает особое место в истории христианства — город упоминается в Библии как одна из семи церквей Апокалипсиса, а в I веке здесь проповедовал апостол Павел. Новые находки дополняют серию значимых археологических открытий в регионе за 2025-2026 годы, в частности обнаружение древней христианской мозаики в Урфе, руин римского зала заседаний в Лаодикии и комплекса христианских гробниц VI века в сирийской провинции Идлиб.

