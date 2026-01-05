- Дата публикации
- Наука и IT
- 370
- 2 мин
В Турции археологи нашли уникальные артефакты I века нашей эры (фото)
Археологи сообщили о неожиданных находках в одном из важнейших городов Римской империи.
В античном городе Эфес на территории современной Турции археологи сделали ряд неожиданных открытий, которые дают новое представление о жизни состоятельных жителей римской эпохи и исторический контекст одного из ключевых центров раннего христианства.
Об этом передает телеканал Fox News.
Во время раскопок исследователи обнаружили роскошную мраморную ванну I века нашей эры, а также фрагмент античной статуи, который долгое время использовали как часть дорожного покрытия.
Центральной находкой стала мраморная ванна длиной около 1,5 метра, изготовленная из редкого мрамора Greco Scritto с характерными темными прожилками. Как сообщил руководитель раскопок, археолог Сердар Айбек, артефакт датируется I веком н. э. и, в отличие от известных общественных терм Эфеса, был предназначен для частного пользования.
По предположению ученых, ванна принадлежала жителям так называемых «домов на террасах» — элитного квартала, где проживала римская аристократия. Впоследствии, как установили исследователи, этот предмет интерьера потерял свое первоначальное назначение и был повторно использован как резервуар для воды в уличном фонтане.
Еще одной неожиданной находкой стал торс мужской статуи, созданной на рубеже I века до н. э. и I века н. э. Археологи установили, что после разрушения скульптуры ее фрагмент использовали как обычную брусчатку. Торс нашли лицом вниз непосредственно в дорожном полотне вблизи древнего Стадиона.
Эфес занимает особое место в истории христианства — город упоминается в Библии как одна из семи церквей Апокалипсиса, а в I веке здесь проповедовал апостол Павел. Новые находки дополняют серию значимых археологических открытий в регионе за 2025-2026 годы, в частности обнаружение древней христианской мозаики в Урфе, руин римского зала заседаний в Лаодикии и комплекса христианских гробниц VI века в сирийской провинции Идлиб.
Напомним, ранее мы писали о том, что археологи представили новое объяснение загадочной полосы из 5200 отверстий в перуанской горе Монте-Сьерпе.