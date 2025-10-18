ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Наука и IT
19
3 мин

В Турции нашли 2000-летнее судно с идеально сохранившимся сокровищем (фото)

Дайверы наткнулись на 2000-летнее торговое судно с нетронутым грузом.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Найденный клад

Вблизи города Адрасан, на юге Турции, группа подводных археологов из команды доктора Хакана Ониза из Университета Акдениз совершила открытие, которое уже называют одним из важнейших в регионе за последние десятилетия.

Об этом пишет Indian Defence Review

На глубине около 35-45 метров под водой они нашли греческо-римское торговое судно, которое пролежало на дне более 2000 лет. Внутри его трюма археологи увидели идеально упорядоченные ряды керамической посуды — мисок, тарелок и подносов.

Расположение предметов свидетельствует, что груз был тщательно упакован для перевозки. Такая аккуратность демонстрирует уровень организации торговли в I веке до нашей эры — I веке нашей эры, а также отношение к товару, который должен был преодолевать сотни километров по морю.

Этот корабль позволяет ученым лучше понять, как выглядели морские торговые пути того времени, какие товары перевозили, и насколько разветвленными были контакты между портами Восточного Средиземноморья.

Как выяснили исследователи, большинство найденных предметов относится к типу Eastern Sigillata A — высококачественной краснолаковой посуды, популярной в эллинистическую и римскую эпоху. Такую посуду изготавливали вблизи Антиохии и экспортировали в большом количестве в порты в Малой Азии, на Кипре, в Сирии и даже в Северной Африке.

Археологическая команда внимательно фиксирует каждое изделие, анализируя форму, орнаменты, производственные отметки и остатки красок. По словам доктора Ониза, подобные находки — это настоящие «учетные книги античной торговли». Они помогают отследить маршруты перевозок, выявить экономические центры того времени и понять, как формировался рынок Средиземноморья.

Находка археологов

Находка археологов

Единство форм и стиля найденных изделий свидетельствует, что корабль перевозил стандартизированный товар — вероятно, заказ крупного торговца или сети купцов. Это указывает на существование отлаженных логистических систем и коммерческих связей между регионами.

Несмотря на то, что судно пролежало на дне моря более двух тысячелетий, большинство керамики сохранилось почти без повреждений. Многие предметы даже не потеряли свой первоначальный цвет и фактуру. Такую сохранность считают чрезвычайной редкостью для подводных археологических памятников.

Сейчас над артефактами работают специалисты по консервации, которые документируют каждый фрагмент, фиксируют царапины, производственные дефекты и даже отпечатки рук мастеров. Работы координируются совместно с Музеем подводной археологии в Бодруме, который является ведущим центром по охране морского наследия Турции.

Именно там планируют хранить и экспонировать находки из Адрасана. Выставка позволит увидеть не только отдельные артефакты, но и воссозданную модель корабля, чтобы посетители могли представить, как именно выглядел торговый рейс 2000 лет назад.

Открытие уже получило официальный статус национального достояния Турции. Министерство культуры и туризма страны анонсировало создание нового Музея подводной археологии Средиземного моря в регионе Кемер (Идирос), где рядом с обломками Адрасанского судна будут представлены и другие открытия с южного побережья.

Экспозиция имеет целью не только показать археологические сокровища, но и рассказать о морской торговле античного мира, технологии судостроения, а также повседневную жизнь людей, которые плавали по этим маршрутам.

Посетители смогут увидеть, как выглядели товары, которые перевозились между городами, какими путями они попадали на рынки, и как выглядела культура потребления в древнем Средиземноморье.

Адрасанское судно стало не просто археологической находкой, а живым свидетельством тесных торговых связей, существовавших между цивилизациями тысячи лет назад. Благодаря этому открытию ученые получили возможность восстановить важную часть экономической карты античности, а посетители будущих выставок — буквально прикоснуться к истории, пролежавшей под водой более двух тысячелетий.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые идентифицировали древний артефакт, который более двадцати лет оставался тайной. Речь идет о мраморной голове женской статуи, обнаруженной еще в 2003 году во время раскопок в Херсонесе Таврическом на территории современного Севастополя.

В Харьковской области ученые зафиксировали редкую находку для Украины- огромную летучую мышь вида Nyctalus lasiopterus, крупнейшего представителя своего семейства в Европе, с размахом крыльев, достигающим 45 сантиметров.

Археологи в Швеции нашли доисторические предметы возрастом более 5000 лет, прекрасно сохранившиеся в болоте вблизи Ярны. Среди них — деревянные конструкции, которые, как считают эксперты, охотники-собиратели использовали для переправы через озеро.

19
