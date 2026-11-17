В Турции обнаружили возможную гробницу легендарного Аякса / © pixabay.com

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В Турции археологи обнаружили древний курган, который может быть местом захоронения Аякса — одного из самых известных героев Троянской войны. Находка расположена недалеко от легендарной Трои, а её особенности совпадают с античными описаниями гробницы воина.

Об этом сообщает People со ссылкой на исследование археолога Фекри Полата, опубликованное в научном журнале TRMuseum.

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Речь идет об археологическом памятнике Ишилдактепе-Альти, расположенном примерно в 10 километрах к северо-западу от древней Трои. Ранее исследователи предполагали, что на этой территории существовало поселение медного века, однако новые раскопки заставили пересмотреть эту версию.

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Исследования начались в октябре 2024 года после того, как штормы и морские волны повредили часть памятника. В ходе работ археологи наткнулись на каменные конструкции, скрепленные глиной. По мнению специалистов, они могли удерживать земляной насыпь и защищать его от разрушения.

Под каменными слоями также были обнаружены обломки керамики, фрагменты крупных сосудов для хранения, прялки для изготовления пряжи и костяное шило.

Археолог Фекри Полат предполагает, что сооружение могло быть погребальным курганом. В пользу этой версии говорит и её расположение вблизи античного города Ройтион, который древнегреческие и римские авторы связывали с могилой Аякса.

Согласно древнегреческим преданиям, Аякс был одним из сильнейших воинов, участвовавших в осаде Трои. Он сражался на стороне греков вместе с Ахиллом и Одиссеем и прославился своим мужеством и физической силой.

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В то же время у археологов пока нет доказательств того, что курган действительно является гробницей Аякса. На месте не обнаружено никаких надписей, которые могли бы подтвердить личность погребенного. Чтобы установить назначение сооружения, исследователям необходимо продолжить раскопки и изучить центральную часть насыпи.

Напомним, ранее палеонтологи обнаружили новый вид динозавра, который почти 200 млн лет назад весил около 400 кг, хотя ему было всего два года.

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