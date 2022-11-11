Категория
Наука и IT
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Twitter из-за приказа Маска удаленная работа больше не разрешена

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
154
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Twitter из-за приказа Маска удаленная работа больше не разрешена

Илон Маск / Фото: Associated Press

Владелец компании Twitter Илон Маск заявил об упразднении удаленного режима работы для работников.

Об этомсообщает LBC.

"Удаленная работа больше не разрешена, если нет специального исключения. Менеджеры пошлют мне списки исключений для просмотра и утверждения", — сказал Маск.

Обновления вступают в силу с 10 ноября.

Также Маск отметил, что у компании в течение следующих нескольких дней абсолютным приоритетом является поиск и блокировка любых проверенных ботов, троллей и спама.

Напомним, что Twitter сократил почти 3700 человек по электронной почте. Позже стало известно, что после масштабного увольнения Twitter просит некоторых работников вернуться.

Также Илон Маск рассматривает возможность сделать доступ к Twitter платным всем пользователям.

Читайте также:

Гений или чудак: почему высказывания Илона Маска шокируют мир

Гений или чудак: почему высказывания Илона Маска шокируют мир

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
154
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация