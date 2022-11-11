В Twitter из-за приказа Маска удаленная работа больше не разрешена

Владелец компании Twitter Илон Маск заявил об упразднении удаленного режима работы для работников.

Об этомсообщает LBC.

"Удаленная работа больше не разрешена, если нет специального исключения. Менеджеры пошлют мне списки исключений для просмотра и утверждения", — сказал Маск.

Обновления вступают в силу с 10 ноября.

Также Маск отметил, что у компании в течение следующих нескольких дней абсолютным приоритетом является поиск и блокировка любых проверенных ботов, троллей и спама.

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Напомним, что Twitter сократил почти 3700 человек по электронной почте. Позже стало известно, что после масштабного увольнения Twitter просит некоторых работников вернуться.

Также Илон Маск рассматривает возможность сделать доступ к Twitter платным всем пользователям.

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