В Twitter появилась новая функция для управления подписчиками: зачем это нужно

Раньше приходилось заносить учетные записи для исключения из списка читателей в "черный список", а затем удалять их оттуда.
Сервис микроблогов Twitter ввел новую функции - теперь всем юзером можно удалять другие страницы из списка своих подписчиков.
Об этом заявила пресс-служба компании.
"Опция удаления подписчиков теперь распространяется для всех", - говорится в сообщении.
При этом при удалении из подписчиков исключенный из списка пользователь не будет об этом уведомляться.
Эта функция начала проходить тестирование месяц назад и сделана для того, чтобы предоставить пользователям больше возможностей управления аккаунтом.
Заметим, что ранее для ограничения доступа к своей странице и усилении конфиденциальности пользователям с открытыми аккаунтами приходилось заносить учетные записи в "черный список", а затем удалять их уже оттуда.
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