В Украине этой ночью можно будет увидеть звездопад года: как и когда наблюдать

Звездопад / © Pexels

В ночь с 21 на 22 октября небо осветит один из самых надежных звездопадов года — метеорный дождь Ориониды.

Об этом пишет издание Daily Mail

Когда лучше всего наблюдать

По данным NASA и британской метеослужбы, пик звездопада Ориониды приходится на ночь с 21 на 22 октября — с полуночи до рассвета с 2:00 до 7:00 по киевскому времени (EET). Первые «падающие звезды» можно будет заметить уже после наступления темноты, примерно с 18:00 BST (20:00 по Киеву), а самые яркие полосы света появятся ближе к утру.

В этом году наблюдение будет особенно удобным — Луна находится в фазе новолуния, поэтому не будет мешать своим светом. Достаточно найти открытое место подальше от городских фонарей, лечь или сесть поудобнее и дать глазам адаптироваться к темноте — примерно 20-30 минут.

Откуда появляются Ориониды

Орионидный метеорный поток образуется, когда Земля проходит через след пыли и мелких частиц, оставленных знаменитой кометой Галлея (1P/Halley). Хотя сама комета пролетает вблизи Солнца лишь раз в 75 лет, крошечные частицы из ее шлейфа ежегодно создают осеннее небесное шоу.

Когда эти частицы на скорости около 238 тыс. км/ч входят в атмосферу Земли, они сгорают, оставляя яркие световые следы — метеоры. Некоторые из них взрываются, образуя впечатляющие «огненные шары».

Как увидеть звездопад

Чтобы наблюдать Ориониды, посмотрите в юго-восточную часть неба, в сторону созвездия Ориона. Метеоры будто «вылетают» из области возле яркой звезды Бетельгейзе, хотя на самом деле появляются по всему небу.

Не нужно никакого специального оборудования — ни телескопа, ни бинокля. Главное — минимизировать искусственное освещение. Астрономы советуют избегать использования телефона или фонарика, чтобы не потерять ночное видение. Температура воздуха ночью будет колебаться около 10°C, поэтому стоит одеться теплее и взять с собой термос с чаем.

Даже если сегодня не повезет увидеть звездопад из-за облаков, Ориониды будут оставаться активными до 7 ноября, поэтому в последующие ночи еще можно будет поймать несколько ярких вспышек.

Ориониды открывают сезон самых известных осенних метеорных потоков. Впереди — Северные Тауриды (12 ноября), Леониды (17 ноября), Геминиды (14 декабря) и Урсиды (22 декабря).

Напомним, ранее мы писали о том, что комета Леммона (C/2025 A6) приближается к Земле. 21 октября она пролетит на минимальном расстоянии от нашей планеты, а 8 ноября достигнет ближайшей точки к Солнцу.