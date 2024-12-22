В Украине обучают искусственный интеллект принимать решение на поле боя — Reuters

Искусственный интеллект во время войны применяют, чтобы быстро идентифицировать цели, сканируя изображение.

В Украине видео с боевых беспилотников используют для обучения моделей ИИ тактике ведения боя, выявления целей и оценки эффективности систем вооружения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на основателя платформы "Очі" Александра Дмитриева.

По его словам, некоммерческая украинская цифровая система "Очі" централизует и анализирует видео с более чем 15 000 экипажей беспилотников, работающих на передовой. Уже собрано 2 млн. часов видео боевых действий. Это дает жизненно важные данные для обучения ИИ.

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"Это еда для ИИ: если вы хотите научить ИИ, вы даете ему 2 миллиона часов [видео], это станет чем-то удивительным", — отметил украинский специалист.

По словам Дмитриева, кадры с фронта могут быть использованы для обучения моделей ИИ тактике ведения боя, выявления целей и оценки эффективности систем вооружения.

"По сути, это опыт, который можно превратить в математику", — сказал он, добавив, что программа ИИ может изучать траектории и углы, под которыми оружие наиболее эффективно.

В среднем, по словам Дмитриева, каждый день прибавляется пять-шесть терабайт новых данных в результате боев.

Дмитриев сказал, что общался с представителями некоторых иностранных союзников Украины, которые выразили интерес к его системе "Очі", но отказался предоставить подробности.

Напомним, недавно украинские военные впервые провели наземную атаку только с использованием беспилотных наземных транспортных средств и дронов FPV. Позиции оккупационных войск были успешно уничтожены.

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