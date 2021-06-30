В Украине открыли официальное представительство Apple: что изменится для пользователей

В Украине открыли официальное представительство Apple: что изменится для пользователей

Теперь Apple будет напрямую ввозить технику в Украину.

Компания Apple открыла официальное представительство в Украине.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, теперь Apple будет напрямую ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров.

Министр уверен, что открытие офиса Apple усилит имидж Украины на международной арене. Также это будет способствовать привлечению новых инвестиций.

Федоров напомнил, что вчера, 29 июня, стала доступной поддержка для пользователей на украинском языке.

"Уже больше года наша команда общается как с европейским, так и с американским офисом компании. Вместе планируем запускать новые услуги Apple для украинских пользователей", — подытожил он.

Сейчас работают над тем, чтобы:

адаптировать голосовой помощник Siri к украинскому языку;

улучшить рекомендации Apple Music для украинских пользователей — создать отдельные подборки с украинскими исполнителями.

Напомним, что в прошлом году компания Apple разместила на своем сайте вакансию украиноязычного аналитика аннотаций (Annotation Analyst) для команды голосового помощника Siri.

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