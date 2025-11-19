В Украине появилась первая энергонезависимая школа от Glossary Eco Foundation

Реклама

Основатель Glossary Eco Foundation Анастасия Цыбуляк подчёркивает: «Энергетическая независимость школы — это не просто технология. Это гарантия того, что ребёнок получит уроки, тепло и интернет в любой ситуации». Она отмечает, что более 5 миллионов детей потеряли стабильный доступ к обучению из-за войны, а автономные школы способны минимизировать эти потери.

В рамках проекта также будет внедрён учебный модуль по возобновляемой энергетике: дети будут изучать работу солнечной генерации и её роль для общины. «Когда ученик видит, что школа производит свою энергию, он иначе воспринимает устойчивость и ответственность. Это новая культура», — добавляет Цыбуляк.

Glossary Eco Foundation отмечает, что масштабирование программы может принести стране значительный экономический эффект: 50 школ — это более 25 миллионов гривен экономии в год, 500 школ — более 250 миллионов. Фондация призывает бизнес, меценатов и международные организации присоединяться к проекту. В Украине каждая школа может стать энергонезависимой.