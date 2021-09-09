В Украине представлены новые беспроводные наушники открытого типа HUAWEI FreeBuds 4

Производитель уверяет, что у новых наушников качественное звучание, а опыт использования — на совершенно новом уровне.

Это удалось сделать благодаря звучанию высокого разрешения, обновленной технологии активного шумоподавления, легкости и комфорту, а также интеллектуальным возможностям подключения Huawei FreeBuds 4.

Huawei в наушниках FreeBuds 4 использовала композитную диафрагму из жидкокристаллического полимера с частотным диапазоном до 40 кГц, что делает звук богаче и объемнее. Новинка оснащена 14,3-миллиметровым динамическим драйвером. Для насыщенных низких частот Huawei FreeBuds 4 обновлен механизм улучшения басов (на 150% больше басов), низкочастотная трубка и материнская плата, которые создают герметичную звуковую полость. В новой модели наушники, содержат акустическое давление и увеличенный на 15% объем низкочастотной трубки, обеспечивающий усиленный резонансный эффект.

При выключенной функции активного шумоподавления наушники Huawei FreeBuds 4 могут непрерывно воспроизводить аудио в течение четырех часов. А с зарядным чехлом они способны проработать до 22 часов. При включенной функции ANC новые наушники Huawei проигрывают музыку в течение 2,5 часов. Всего 15 минут подзарядки позволяют наслаждаться музыкой в течение 2,5 часа.

Новые наушники оснащены доработанной интеллектуальной технологией ANC 2.0 — микрофоны улавливают окружающий шум с большей точностью, чем конкуренты на рынке, достигая ведущих в области результатов.

Huawei FreeBuds 4 первыми среди наушников открытого типа на рынке обладают технологией смарт-подавления шума. Благодаря функции Adaptive Ear Matching наушники автоматически определяют форму уха пользователя и оптимизируют настройки подавления шума для каждого отдельного человека.

Новые наушники от Huawei с оптимизированной конструкцией и отличаются лучшей посадкой в ушах. Они компактнее и легче предыдущей модели — всего 4,1 г. Кроме того, наушниками легко управлять:

Двойной тап — ответить/завершить вызов, воспроизведение/пауза, предыдущий/следующий трек;

Проведение пальцем вверх/вниз: увеличение/уменьшение громкости;

Долгое нажатие: включить/выключить функцию подавления шума, отклонить вызов.

Наушники Huawei FreeBuds 4 поддерживают различные опции подключения. Среди них — подключение к устройствам рядом, подключение благодаря облачному обмену данными, двойное подключение устройств и центр подключения аудио (Audio Connectivity Centre). Их можно подключить к любому устройству — от смартфонов до планшетов и ноутбуков. Они обеспечат бесперебойное воспроизведение звука и интеллектуальное подключение.

Huawei FreeBuds 4 поддерживают двойное подключение. К ним легко можно подключить любые два устройства одновременно — смартфон, планшет, ноутбук, умные часы или интеллектуальный экран Huawei или любой другой гаджет на операционных системах Android, iOS или Windows.

В Украине Huawei FreeBuds 4 доступны в продаже с 15 июля. Модель представлена в двух цветах: «белый» (Ceramic White) и «серебристый» (Silver Frost). Рекомендованная цена новинки — 4499 грн. К 12 сентября 2021 включительно Huawei FreeBuds 4 можно приобрести по специальной цене — 3999 грн.

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