В Украине стартовали предварительные заказы на смарт-часы серии Huawei Watch GT 3

В Украине стартовали предварительные заказы на смарт-часы серии Watch GT 3, которые отличаются элегантным дизайном и ведущими технологиями.

На украинском рынке новая линейка доступна в четырех вариантах: 46-миллиметровая версия – с металлическим или фтореластомеровым ремешком, а 42-миллиметровая – с кожаным или металлическим. Об этом сообщило подразделение Huawei Consumer Business Group в Украине.

Huawei Watch GT 3 отличаются также ультрапродолжительным временем автономной работы, поддерживают более 100 спортивных режимов и имеют встроенный планер тренировок, а также совместимы с устройствами на операционных системах Android и iOS.

Всегда актуальный дизайн

Внешний вид обеих версий напоминает классические элегантные часы. В то же время они почти не ощутимы на запястье: вес 46 мм версии составляет всего 42,6 грамма, а 42 мм – 35 грамм. Передняя часть Huawei Watch GT 3 изготовлена из нержавеющей стали, поэтому смарт-часы легкие и прочные, а также жаро- и морозостойкие. Задняя часть устройства произведена из полимерного композиционного материала, который улучшает прочность часов.

Циферблат этой линейки имеет большую площадь экрана и лучшее разрешение чем у предыдущего поколения. Теперь он может вмещать больший объем контента, что уменьшает потребность в дополнительных движениях по экрану. Подвижное колесико и тактильный отклик облегчают взаимодействие с устройством при перемещении между пунктами меню, изменения настроек и т.д.

Тренировка профессионального уровня

Устройства линейки Huawei Watch GT 3 предлагают более 100 режимов тренировок, из которых 18 можно определить как профессиональные. На основе данных о физическом состоянии пользователя и его фитнес-привычках смарт-часы могут составить индивидуальные планы тренировок. Вся важная информация о тренировках хранится в приложении Huawei Health. К тому же, опция персонального тренера-ассистента в режиме реального времени отправляет голосовые сообщения о ходе тренировки, достижении целей на счет физической нагрузке, спортивном прогрессе и т.д.

Любители тренироваться вне спортзала могут воспользоваться преимуществами двухчастотного GPS-позиционирования. После завершения тренировки на открытом воздухе на основе GPS-трека будет автоматически создан беговой маршрут.

Надежный помощник, способный на длительную автономную работу

Мощная батарея Huawei Watch GT 3 позволяет использовать все функции смарт-часов на полную. Более емкий аккумулятор и интеллектуальный алгоритм энергосбережения обеспечивают длительное время автономной работы: для 46-миллиметровой версии – до 14 дней, для 42-миллиметровой версии – до 7 дней. Это значительно больше, чем предлагают конкуренты.

К тому же благодаря мощной батарее и улучшенному энергопотреблению обновленная функция TruSeen™ 5.0+ может отслеживать частоту сердечных сокращений пользователя 24 часа в сутки с еще большей точностью. Функция Huawei TruSleep™ 2.0 может отслеживать фазы сна, мониторинг дыхания во время сна и оценивать его качество. С помощью Huawei Watch GT3 пользователь может точно измерять температуру кожи.

Рекомендованная цена 46-миллиметровой версии с металлическим ремешком – 9 999 грн, с фтореластомеровым – 7 999 грн; 42-миллиметровой версии с металлическим ремешком – 9 499 грн, с кожаным – 7 499 грн.

Каждый, кто закажет часы серии Watch GT 3 в период с 10 по 27 декабря, получит в подарок наушники FreeBuds 4i, которые обеспечивают до 10 часов непрерывного прослушивания музыки на одном заряде.