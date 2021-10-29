В Украине стартовали предварительные заказы смартфона Huawei nova 8i с квадрокамерой и суперзарядкой Новости компаний

В Украине стартовали предварительные заказы смартфона Huawei nova 8i с квадрокамерой и суперзарядкой Новости компаний

Гаджет получил широкие возможности благодаря 64-мегапиксельной квадрокамере и сверхбыстрой зарядке.

Подразделение Huawei Consumer Business Group в Украине представляет новый смартфон Huawei nova 8i – он является воплощением премиальной эстетики и высокой эффективности.

Суперкамера

Huawei nova 8i оснащен инновационной системой камер. В нее входят 64-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера с сенсором f/2.4, 2-мегапиксельная макрокамера и 2-мегапиксельный сенсор глубины.

Основная камера Huawei nova 8i имеет сенсор f/1.9. Сверхширокоугольная камера 120° позволяет снимать в полном масштабе. Мощный сенсор глубины с поддержкой искусственного интеллекта размоет фон и сделает ярче передний план.

Еще одно преимущество камер Huawei nova 8i – это встроенный алгоритм уменьшения шума для ночных фотографий отличного качества, 16-мегапиксельная селфи-камера и алгоритмы улучшения AI Beauty для съемки портретов.

Мощность

Заряда Huawei nova 8i хватит на целый день: гаджет оснащен аккумулятором большой емкости 4 300 мАч и интеллектуальными энергосберегающими алгоритмами. Смартфон также имеет сверхбыструю зарядку на 66 Вт, которая заряжает смартфон на 60% всего за 17 минут, а на 100% — за 38 минут.

Премиальный дизайн и безрамный дисплей

Новый Huawei nova 8i имеет изящные грани корпуса – закругленные по 4D-технологии. NCVM-покрытие смартфона создает эффект светового отражения с сочетанием цвета и тени. В Украине Huawei nova 8i доступен в двух цветах – лунно-серебряном и звездно-черном.

Размер дисплея Huawei nova 8i – 6,67 дюйма. Он занимает 94,7% площади фронтальной панели и имеет сверхузкие рамки. Разрешение экрана FHD+ составляет 2376х1080 с более широкой цветовой гаммой для более увлекательного просмотра любого контента.

Смартфон оснащен 128 ГБ для хранения всех фото и видео и 6 ГБ оперативной памяти. Гаджет поддерживает частоту дискретизации 180 Гц для плавного гейминга и работает в операционной системе EMUI 11.

Оформив предварительный заказ на Huawei nova 8i в Украине с 25 октября по 14 ноября, покупатели получат наушники Huawei FreeBuds 4i в подарок. Рекомендованная цена смартфона Huawei nova 8i — 10 999 грн.

Подробнее о Huawei nova 8i на официальном сайте Huawei в Украине.

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