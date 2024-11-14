В Украине в течение ноября можно наблюдать один из самых больших звездопадов

Начиная с 3 ноября и до 2 декабря в Украине можно увидеть метеорный дождь Леониды, который достигнет своего пика 16-18 ноября.

Этот звездопад является одним из самых активных и дарит увлекательное зрелище в осеннем небе, информирует Киев24 со ссылкой на EarthSky.

Метеоритный поток образуется благодаря остаткам кометы Темпеля-Туттля.

Его радиант – точка на небе, из которой кажется, что вылетают метеоры – находится в созвездии Льва, откуда и происходит его название.

"Леониды обычно проявляют среднюю активность около 15 метеоров в час. Но каждые 33 года, когда комета Темпеля-Туттля проходит близко от Земли, поток становится значительно мощнее и может превратиться в настоящую "метеорную бурю" с тысячами метеоров в час. Последняя такая буря произошло в 2001 году", — говорится в сообщении.

Леониды имеют метеоры, скорость которых может достигать 71 километра в секунду. Это делает их одними из самых быстрых метеорных потоков.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые выяснили, как метеориты попали на Землю.

Кроме того, мы ранее информировали, что над Украиной пролетел загадочный космический объект.

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