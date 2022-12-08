В Великобритании археологи обнаружили средневековое погребение с невероятными сокровищами (фото)

Команда археологов Лондонского музея совершила удивительную находку, открыв место захоронения англосаксонской женщины седьмого века.

Об этомпишет Washington Examiner.

Необычное количество сокровищ, как для раннехристианского погребения, позволяет предположить, что оно принадлежало женщине, занимавшей очень высокое положение. А большое количество религиозной символики свидетельствует о том, что она была уважаемым христианским лидером.

Фото: Associated Press

Ожерелье, с которым ее похоронили, является самым изысканным и дорогим, найденным в Великобритании. Оно состоит из 30 золотых и серебряных деталей, а также полудрагоценных камней.

Огромное богатство и историческое значение позволяют некоторым экспертам утверждать, что украшение является важнейшей археологической находкой в Англии со времен открытия знаменитого захоронения Саттон Гу в 1939 году.

По словам руководителя раскопок Левенте-Бенсе Балажа, эта находка международного значения, ведь она подтолкнула ход истории, а ее влияние станет все сильнее по мере исследования предмета.

"Сокровище является определенным доказательством богатства, а также христианской веры", — сказал Линн Блэкмор, старший специалист по находкам в Лондонском археологическом музее.

Напомним, археологи во время раскопок в египетском городе Фаюм обнаружили невероятные артефакты древних цивилизаций.

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