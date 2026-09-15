В вейпах есть вещества, которые используют для консервации тел: врач сделал тревожное заявление

Электронная сигарета / © pixabay.com

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Электронные сигареты могут серьезно повреждать легкие, а в составе или продуктах испарения могут быть вещества, которые используют для консервации тел.

Об этом заявил кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров в новом выпуске FEDORIV VLOG.

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По его словам, последствия регулярного использования вейпов могут оказаться настолько тяжелыми, что в отдельных случаях молодым людям уже нужна трансплантация легких.

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«Электронные сигареты еще хуже, потому что там есть вещества, которые используются для консервации трупов. И сейчас мы находились в Бостоне с нашими коллегами. Уже в некоторых клиниках Америки есть отдельные отделения, занимающиеся пересадками легких у молодых людей», – рассказал Тодуров.

Он утверждает, что электронные сигареты могут так сильно повреждать легочную ткань, что потребность в трансплантации иногда возникает уже в молодом возрасте.

«Настолько это травмирует ткань легких — эти электронные сигареты, что уже в 30 лет нужна пересадка легких», — заявил врач.

Тодуров также напомнил о вреде традиционного курения. По его словам, у людей, выкуривающих около 10 сигарет в день, существенно возрастает риск рака легких. Кроме того, табачный дым повреждает не только легкие, но и сосуды.

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Отдельно кардиохирург высказался об отказе от курения. По его мнению, ключевой остается личная мотивация человека, тогда как пластыри, никотиновые жевательные резинки и другие средства могут только помогать.

«Бросить курить — только волевое решение. Никакие пластыри, никотиновые жвачки, какая-то замена — это может поддержать, но без волевого решения ты не бросишь курить», — сказал Тодуров.

Ранее мы писали, что использование электронных сигарет с определенными ароматизаторами может оказать неожиданное и крайне негативное влияние на психическое здоровье. Особенно уязвимы к этой угрозе подростки и молодые люди, поскольку их мозг все еще находится в стадии активного развития и формирования.

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