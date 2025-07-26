В водах Австралии зафиксировали одно из самых странных существ океана: что это было

Океан / © unsplash.com

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Океан покрывает более половины поверхности Земли, но до сих пор остается малоизученным. Доказательством этому стало новое открытие у побережья Западной Австралии, где оператор дикой природы Джейк Мэйсон случайно снял чрезвычайно редкого обитателя глубин.

Об этом пишет IFLScience.

Во время съемки в заливе Шарк-Бей дрон исследователя зафиксировал загадочный «подвижный шар» в толще воды. Сначала Мэйсон не мог понять, что видит. Присмотревшись внимательнее, он понял — это стая молодых золотистых каранксов, кобой, акул-прилипал и… что-то гораздо интереснее. Камера зафиксировала редкого акулохвостого ската — одно из самых необычных существ океана.

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Этот морской обитатель имеет почти идеально треугольную форму тела, что делает его уникальным среди других видов. Ученые отмечают, что его очень легко спутать с бело-пятнистой австралийской афалиной (Rhynchobatus australiae). Эти виды почти не отличаются снаружи: афалина имеет более серый окрас спины и меньше белых пятен. Из-за такой схожести часть ареала акулохвостого ската до сих пор остается неисследованной.

Известно, что бело-пятнистая афалина обитает от Мозамбика до Австралии и Соломоновых островов, в то время как акулохвостый скат встречается преимущественно у восточного побережья Африки и акватории Персидского залива. Возможно, эта новая находка свидетельствует о том, что ареал вида шире, чем считалось ранее.

К сожалению, оба этих вида занесены в список находящихся под угрозой исчезновения. Основная причина — активный рыболовный промысел в местах их обитания. Спрос на акульи плавники, а также использование сеток и тралов в коммерческом вилле наносит серьезный ущерб популяциям скатов и акул. Эти морские гиганты не успевают восстанавливать численность из-за медленного темпа размножения.

© Фото из открытых источников

Случайная встреча с треугольным существом стала не только уникальным зрелищем, но и напоминанием о хрупкости океанической экосистемы. Ученые уже анализируют видео с дрона, чтобы выяснить, действительно ли это был акулохвостый скат, и что это может означать для понимания биоразнообразия Мирового океана.

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Напомним, результаты исследования ясно показывают, что глобальное потепление, вызванное человеком, уже разрушает жизнь и средства к существованию во всем мире. Поэтому потребность сокращения выбросов становится все более насущной.