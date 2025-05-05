В водах Коста-Рики обнаружили рабовладельческие суда Дании, пропавшие более 300 лет назад

Морские археологи обнаружили "дорогу из желтого кирпича" на дне Атлантического океана, что привело к их открытию двух давно утраченных датских рабовладельческих кораблей. / © Daily Mail

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Международная команда археологов подтвердила, что на дне у побережья Коста-Рики обнаружены затонувшие в 1710 году обломки двух датских рабовладельческих кораблей — Fridericus Quartus и Christianus Quintus. Исследование проводили специалисты из Национального музея Дании и Музея викинговых кораблей.

Об этом пишет Daily Mail.

Ключом к открытию стала находка необычной дороги из желтого кирпича, которую дайверы обнаружили у затонувших кораблей еще в 2015 году. Она вызвала новенькую волну энтузиазма к идентификации судов. Раньше местные жители считали их пиратскими.

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В ходе раскопок в 2023 году была изъята древесина, кирпич и глиняные трубки. Анализы показали, что строительные материалы – датского происхождения, в частности из региона Фленсбург. Кирпич полностью совпадает по размерам с типичным датским кирпичом XVIII века, а древесина, по данным дендрохронологии, была срублена между 1690 и 1695 годами в западной части Балтийского моря. Одно из судов сгорело — это подтверждается следами обугливания.

Дополнительным доказательством стали глиняные трубки, характерные для кораблей тогдашнего датского флота. Они были изготовлены в Голландии и широко использовались в Дании.

Исследование длилось годами. Работавший над проектом морской археолог Андреас Кальмейер Блох признал, что неоднократно хотел сдаться.

"Это одни из самых сложных, но и самых значительных раскопок в моей карьере", - отметил он.

Дания формально запретила трансатлантическую работорговлю в 1792 году, но отменила рабство только в 1847 году. Проект в Коста-Рике реализован исследовательским центром Ньорд, который планирует новые подводные экспедиции.