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В водах Коста-Рики обнаружили рабовладельческие суда Дании, пропавшие более 300 лет назад
Археологи обнаружили два рабовладельческих корабля Дании 1710 года у побережья Коста-Рики. Доказательством стали желтый кирпич, древесина и глиняные трубки.
Международная команда археологов подтвердила, что на дне у побережья Коста-Рики обнаружены затонувшие в 1710 году обломки двух датских рабовладельческих кораблей — Fridericus Quartus и Christianus Quintus. Исследование проводили специалисты из Национального музея Дании и Музея викинговых кораблей.
Об этом пишет Daily Mail.
Ключом к открытию стала находка необычной дороги из желтого кирпича, которую дайверы обнаружили у затонувших кораблей еще в 2015 году. Она вызвала новенькую волну энтузиазма к идентификации судов. Раньше местные жители считали их пиратскими.
В ходе раскопок в 2023 году была изъята древесина, кирпич и глиняные трубки. Анализы показали, что строительные материалы – датского происхождения, в частности из региона Фленсбург. Кирпич полностью совпадает по размерам с типичным датским кирпичом XVIII века, а древесина, по данным дендрохронологии, была срублена между 1690 и 1695 годами в западной части Балтийского моря. Одно из судов сгорело — это подтверждается следами обугливания.
Дополнительным доказательством стали глиняные трубки, характерные для кораблей тогдашнего датского флота. Они были изготовлены в Голландии и широко использовались в Дании.
Исследование длилось годами. Работавший над проектом морской археолог Андреас Кальмейер Блох признал, что неоднократно хотел сдаться.
"Это одни из самых сложных, но и самых значительных раскопок в моей карьере", - отметил он.
Дания формально запретила трансатлантическую работорговлю в 1792 году, но отменила рабство только в 1847 году. Проект в Коста-Рике реализован исследовательским центром Ньорд, который планирует новые подводные экспедиции.