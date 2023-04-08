В волосах жителей бронзового века обнаружили галлюциногенные вещества — исследование

Ученые нашли самое старое доказательство того, что люди еще 300 лет назад употребляли галлюциногенные вещества.

Благодаря исследованиям волос по захоронению в пещере на Менорке (испанский остров в Средиземном море – ред.) ученые обнаружили, что люди в Испании употребляли галлюциногенные наркотики еще около 3000 лет назад.

Об этом пишет BBC.

Исследование показывает, что представители древних цивилизаций использовали наркотики, полученные из кустов и растений. Считается, что это самое старое в Европе прямое доказательство того, что люди употребляли галлюциногенные вещества.

Пещера содержит более 200 человеческих могил, полагающих, что она служила ритуальным и погребальным местом в течение примерно 600 лет, до 800 года до нашей эры.

Исследователи обнаружили, что вещества, достаточно сильные, могли использовать во время ритуалов, проводившихся в пещере. Возможно, это были шаманы, "которые были способны контролировать побочные эффекты растительных наркотиков".

Анализ волос выявил три психоактивных вещества.

Наряду с атропином и скополамином, вызывающим галлюцинации, ученые обнаружили эфедрин, повышающий бодрость. Выявленные психоактивные соединения содержатся в ряде свойственных менорке растений.

Исследователи также отметили, что в пещере находились контейнеры с вырезанными на крышках спиральными мотивами. Некоторые ученые считают, что это означает "измененное состояние сознания" человека под влиянием галлюциногенов.

Напомним, в Канаде обнаружили 30 000-летнюю мумию неизвестного зверя.

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