В высохшей реке нашли следы динозавров, которым более 100 миллионов лет (видео)

В парке "Долина динозавров" – в американском Техасе – обнаружили следы динозавров, которым более 100 миллионов лет.

Следы, оставленные акрокантозавром, появились в последние недели из-за пересыхания реки Пелюкси в большинстве частей парка. Этот вид динозавра обитал на Земле 113 миллионов лет назад.

Об этом сообщил канал NBS News со ссылкой на пресс-секретаря департамента парков и дикой природы штата Стефани Салинас Гарсию.

Массивные следы акрокантозавра никто не видел с 2000 года, поскольку они находились под водой и несколькими слоями отложений.

Акрокантозавр, по оценкам специалистов, прошел по дороге около 100 футов и оставил примерно 140 следов. Из этого количества сейчас видно максимум 60.

Акрокантозавры были тероподами – типичными трехпалыми динозаврами. С ростом около 15 футов они весили около 7 тонн. Эти динозавры, вероятно, могли охотиться на завропосейдонов.

Ранее стало известно, что новое исследование ученых показало, что процесс вымирания динозавров начался до того, как произошло столкновение Земли с астероидом. Массовое вымирание произошло не внезапно, а постепенно.

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