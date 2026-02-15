ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
157
Время на прочтение
2 мин

В ядре Земли нашли то, что в корне меняет историю планеты

Новое исследование свидетельствует, что наша планета получила большую часть своей воды — основного источника водорода — еще во время своего формирования.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Ядро Земли

Ядро Земли

Ученые установили, что доля водорода в ядре Земли может составлять от 0,36 до 0,7% общей массы. Этого достаточно, чтобы сформировать от 9 до 45 мировых океанов.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном недавно в журнале Nature Communications.

Это открытие меняет представление об истории формирования нашей планеты.

По мнению ученых, более 4,6 миллиарда лет назад камни, газ и пыль вокруг Солнца столкнулись, начав создание ядра, мантии и коры Земли. В глубинах планеты под огромным давлением начало двигаться плотное, горячее и жидкое металлическое ядро, состоящее преимущественно из железа и никеля.

Новое исследование свидетельствует, что наша планета получила большую часть своей воды — основного источника водорода — во время формирования, а не позже из-за ударов комет, которые могли принести воду на поверхность Земли.

«Ядро Земли сохраняло большую часть воды в течение первого миллиона лет истории планеты. По объему воды следующими являются мантия и кора. Поверхность — там, где существует жизнь, — содержит меньше всего водорода», — отметил ведущий автор исследования, доцент Школы наук о Земле и космосе Пекинского университета Дуньян Хуан.

Отмечается, что изучение происхождения и распределения водорода является ключевым для понимания формирования планет и эволюции жизни на Земле.

Ученые давно интересовались, сколько водорода может быть скрыто в расплавленном металлическом ядре Земли, и анализировали химические взаимодействия в железе, чтобы оценить водородный резервуар ядра. Однако ядро расположено слишком глубоко для прямого наблюдения, а условия высокого давления сложно воспроизвести в лаборатории.

В исследовании отмечается, что выводы требуют подтверждения и уточнения, поскольку опосредованный подход содержит неопределенность и не учитывает другие химические взаимодействия, которые могут влиять на расчеты количества водорода в ядре.

Если измерения и гипотеза авторов подтвердятся, это будет означать, что водород присутствовал на протяжении всего формирования Земли, а вода и газы из комет и астероидов были дополнительными источниками этого элемента на нашей планете.

Напомним, ранее ученые сделали предположение, как возникли две плотные, гигантские аномалии, скопившиеся над ядром Земли.

Дата публикации
Количество просмотров
157
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie