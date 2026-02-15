В ядре Земли нашли то, что в корне меняет историю планеты

Ядро Земли

Ученые установили, что доля водорода в ядре Земли может составлять от 0,36 до 0,7% общей массы. Этого достаточно, чтобы сформировать от 9 до 45 мировых океанов.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном недавно в журнале Nature Communications.

Это открытие меняет представление об истории формирования нашей планеты.

По мнению ученых, более 4,6 миллиарда лет назад камни, газ и пыль вокруг Солнца столкнулись, начав создание ядра, мантии и коры Земли. В глубинах планеты под огромным давлением начало двигаться плотное, горячее и жидкое металлическое ядро, состоящее преимущественно из железа и никеля.

Новое исследование свидетельствует, что наша планета получила большую часть своей воды — основного источника водорода — во время формирования, а не позже из-за ударов комет, которые могли принести воду на поверхность Земли.

«Ядро Земли сохраняло большую часть воды в течение первого миллиона лет истории планеты. По объему воды следующими являются мантия и кора. Поверхность — там, где существует жизнь, — содержит меньше всего водорода», — отметил ведущий автор исследования, доцент Школы наук о Земле и космосе Пекинского университета Дуньян Хуан.

Отмечается, что изучение происхождения и распределения водорода является ключевым для понимания формирования планет и эволюции жизни на Земле.

Ученые давно интересовались, сколько водорода может быть скрыто в расплавленном металлическом ядре Земли, и анализировали химические взаимодействия в железе, чтобы оценить водородный резервуар ядра. Однако ядро расположено слишком глубоко для прямого наблюдения, а условия высокого давления сложно воспроизвести в лаборатории.

В исследовании отмечается, что выводы требуют подтверждения и уточнения, поскольку опосредованный подход содержит неопределенность и не учитывает другие химические взаимодействия, которые могут влиять на расчеты количества водорода в ядре.

Если измерения и гипотеза авторов подтвердятся, это будет означать, что водород присутствовал на протяжении всего формирования Земли, а вода и газы из комет и астероидов были дополнительными источниками этого элемента на нашей планете.

