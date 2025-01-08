В январе можно будет наблюдать уникальное явление: шесть планет одновременно появятся на небе

Это явление произойдет только при ясном небе, и наблюдать его можно будет с помощью бинокля или телескопа.

В январе астрономы прогнозируют редкое астрономическое явление – одновременное появление шести планет на небе. 21 числа Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн выровняются на небесном фоне в незабываемый планетарный парад.

Об этом пишет ScienceAlert.

Хотя явления выравнивания планет не столь редки, когда несколько из них попадают на одну сторону Солнца, одновременное выравнивание большинства планет происходит значительно реже. Когда пять или шесть планет выравниваются, это называют большим выравниванием, а вот когда их семь – это настоящее астрономическое чудо. Согласно научным данным, такие события случаются очень редко и поэтому каждое из них становится важным событием для наблюдателей.

Ученые также добавляют, что выравнивание пяти планет — не такое уж редкое явление, но шесть появляющихся одновременно планет — это уже значительно более уникальное событие. Астрономы с нетерпением ждут этого момента, ведь такие явления привлекают как профессионалов, так и любителей астрономии.

Благодаря специальным онлайн-инструментам, таким как Time and Date, Stellarium и мобильному приложению Sky Tonight, наблюдение за этим планетарным парадом станет легче. Эти сервисы помогут точно определить время и место для наблюдения планет, а также подскажут, когда лучше наблюдать явление.

Чтобы увидеть это поразительное небесное явление, обязательно приготовьте бинокль или телескоп, ведь для полного впечатления нужно быть готовым к детальному обзору планет.

Напомним, ученые использовали космический телескоп "Вебб" для исследования планеты под названием L 98-59 d. Это каменистая планета, которая лишь в 1,5 раза больше Земли, а потому считается суперземлей.

Читайте также: