В Японии начались испытания таблеток от COVID-19: как и сколько их употреблять

В Японии начались испытания таблеток от COVID-19: как и сколько их употреблять

Японская компания рассчитывает, что их таблетки будут нейтрализовать симптомы коронавируса менее чем за неделю.

Японская компания Shionogi & Co начала испытания своего препарата против COVID-19 на людях. Речь идет о таблетках, которые принимаются раз в день в течение 5 дней.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

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Испытания продлятся как минимум до следующего года. В них примут участие от 50 до 100 здоровых людей. Ожидается, что позже в этом году начнется плацебо-контролируемое фаза испытания лекарств.

Таблетки во время испытания люди будут принимать ежедневно. Исполнительный директор компании Исао Тешироги добавил, что курс лечения предварительно составит всего пять дней. Препарат, по словам разработчиков, должен нейтрализовать вирус в течение этого курса лечения.

В компании пояснили, что суть действия таблеток в способности подавлять активность фермента, с помощью которого вирус размножается в человеческом организме.

Напомним, Великобритания начала разрабатывать таблетки для лечения COVID-19 в домашних условиях.

Ранее сообщалось, что третий этап клинических испытаний израильской вакцины Brilife проведут в Украине и Грузии.

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