В Японии обнаружили останки древнего существа размером с автобус

Ученые в Японии обнаружили останки уникального мазозавра – существа, которое более 72 миллионов лет назад могло жить в Тихом океане.

Об этом пишет Science Alert.

Существо было размером с автобус и не было млекопитающим, несмотря на свою теплокровность.

Как выяснили ученые, животное имело голову, похожую на крокодилью и бинокулярное зрение, а также четыре огромных весловидных конечности, и, возможно, пловец на спине, как у акулы.

"Нет ни одного современного аналога с подобной морфологией тела – от рыб до пингвинов и морских черепах. Никто из животных не имеет четырех больших ластов, которые они используют в сочетании с хвостовым плавником", – говорит палеонтолог Такуя Кониши из Университета Цинциннати.

Ранее в английском графстве Дорсет из скал так называемого Юрского побережья вытащили гигантский череп морского чудовища.

Ученые приблизились к разгадке возможной причины вымирания динозавров около 66 миллионов лет назад. В новом исследовании ученые утверждают, что динозавры погибли отнюдь не от удара астероида. По словам команды из Королевской обсерватории Бельгии, основной причиной массовой гибели жизни на Земле стала пыль из измельченной породы, выброшенная в атмосферу планеты. Предполагается, что он заблокировал солнце и препятствовал фотосинтезу растений.

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