В Японии раскопали дом легендарной императрицы: что увидели ученые

Археологи начали исследовать участок еще в марте.

Археологи раскопали руины одного из крупнейших зданий, когда-либо найденных на месте бывшего дворца Хейджокю в древней столице Японии Тойн.

Об этом пишет издание asahi.coм.

Считается, что это здание было центральным элементом резиденции императоров и наследных принцев в конце восьмого века, в частности — императрицы Кокэн.

Археологи начали исследовать участок площадью примерно 924 квадратных метра в северном районе Тойн в марте. Тойн расположен в восточной части дворца Хейджокю, центра политики в период Нара (710-784).

Они обнаружили руины здания прямоугольной формы, которые протягиваются на 27 метров с востока на запад и на 12 метров с севера на юг. Также было обнаружено 50 ям, вырытых в земле для установки в них столбов. Отверстия построены на расстоянии примерно трех метров друг от друга.

По данным института, здание, поддерживается колоннами, расположенными в виде сетки, вероятно, служило жилым пространством. Исследователи пришли к выводу, что структура стояла там между 749 и 770 годами в период Нара, основываясь на характеристиках рисунка на черепице, найденной в ямах.

Императрица Кокэн правила с 749 по 758 годы, прежде чем отреклась от престола в пользу императора Дзюннина. Кокэн снова взошла на престол как императрица Сетоку и правила с 764 по 770 годы.

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