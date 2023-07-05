В Японии разработали препарат для выращивания зубов: станет ли это поворотом в стоматологии

Японцы разработали лекарство, которое может помочь людям выращивать новые зубы. Клинические испытания должны начаться уже через год – в июле 2024 года.

Лекарство предназначено для людей, у которых из-за врожденных факторов набор коренных зубов неполный (анодонтия).

В своем исследовании японские ученые обнаружили определенный ген, отсутствие которого увеличивало количество зубов мышей. А синтезируемый этим геном белок под названием USAG-1 ограничивал рост зубов. Исследовательская группа Катса Такахаши разработала антитело, способное блокировать функцию белка, которая ограничивала рост зубов.

Был проведен эксперимент, во время которого 2018 года мышам с врожденным малым количеством зубов давали лекарства, в результате чего у них прорезывались новые зубы.

Новый зуб мыши, получившей лекарство/ фото: Katsu Takahashi, Medical Research Institute Kitano Hospital

Когда исследователи применили препарат к хорькам, у них вырос дополнительный седьмой передний зуб. Он рос между уже имеющимися зубами и имел ту же форму, поэтому ученые сделали выводы, что лекарства вызывают образование зубов третьего поколения.

В настоящее время ведутся работы по подготовке препарата к использованию его для человека. Как только будет подтверждено, что он не оказывает вредного воздействия на организм, он будет направлен на лечение детей от 2 до 6 лет, у которых наблюдается анодонтия.

В случае успеха лекарство может совершить переворот в стоматологии. Люди смогут отказаться от протезов, от имплантов и выращивать собственные новые зубы – третьи по счету после молочных и коренных.

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