В Японии создана маска, которая светится при контакте с частицами COVID-19.

Маску уже протестировали.
Специалисты Университета префектуры Киото создали защитную маску, которая светится при контакте с частицами коронавируса.
Об этом пишет японское издание Kyodo News.
Разработку возглавил руководитель учреждения Ясухиро Цукамото. Его команда обратила внимание на то, что страусы способны производить несколько видов антител, нейтрализующих посторонние тела в организме. В феврале ученые ввели в организм лабораторных страусов деактивированные частицы COVID-19. В результате эксперимента медики извлекли большое количество антител с отложенными птицами яиц.
На основе полученного материала, ученые создали защитный фильтр, обработанный флуоресцентным красителем, и поместили его в маску. В случае если произойдет контакт с частицами вируса, поверхность маски светится в ультрафиолетовом спектре.
Японские специалисты в течение десяти дней проводили тестирование с 32 инфицированными коронавирусом пациентами. Они обнаружили, что эти маски, которые носили участники исследования, реагировали на ультрафиолетовое излучение. Впоследствии команда расширила опыт до 150 участников. Эксперимент снова подтвердил эффективность маски.
"В будущем мы хотим превратить маску в простой набор для тестирования, который может использовать каждый", – отметил Цукамото.
Ранее стало известно, что ученые разработали жевательную резинку, нейтрализующую коронавирус в слюне.
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