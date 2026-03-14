В США после лет тишины снова активизировался редкий кислотный гейзер

Гейзер Эхниус. Фото: Брайан Гарри

В Йеллоустоунском национальном парке (США) после более чем пяти лет бездействия возобновил извержение редкий кислотный гейзер Эхинус. Его активность зафиксировали ученые Геологической службы США.

Об этом сообщило издание earth.com.

По данным ученых, первые признаки активности зафиксировали 7 февраля — это первое наблюдаемое извержение с 2020 года. В бассейне гейзеров Норрис Эхинус начал выбрасывать столбы горячей воды на высоту около 6-9 метров. Датчики температуры в канале стока показали резкие скачки, что и подтвердило возобновление извержений.

Дальнейший мониторинг показал: всплески повторяются каждые два-пять часов и длятся несколько минут. Такая периодичность напоминает активную фазу 2017 года, когда гейзер работал в похожем ритме.

Эхинус является исключением даже для Йеллоустоуна. Большинство кислотных источников не способны стать гейзерами, ведь агрессивная вода разрушает подземные каналы, необходимые для накопления давления. В случае Эхинуса кислые газы смешиваются с более нейтральными грунтовыми водами, что позволяет сохранять баланс: вода остается кислой, но не настолько, чтобы полностью растворить породу.

Температура воды у поверхности может приближаться к точке кипения — около 200°F (примерно 93°C). В то же время, по словам представителей USGS, кислотность здесь сопоставима с апельсиновым соком или уксусом и не является концентрированной.

Гейзер имеет диаметр около 20 метров и узнаваем по зубчатой минеральной корке и ярким красным, оранжевым и желтым отложениям. Они образовались из-за оседания железа, алюминия и мышьяка во время охлаждения горячей воды.

Исторически Эхинус характеризуется периодами длительной тишины и короткими фазами активности. В 1970-х годах он извергался с интервалом 40-80 минут, а в 1980-1990-х некоторые циклы длились более полутора часов, с высотой колонн до 75 футов (более 20 метров). После 2017 года активность постепенно угасла и между 2018 и 2020 годами фиксировали лишь единичные события.

Специалисты отмечают, что даже несмотря на новые извержения, гидротермальная система Йеллоустоуна в целом находится на фоновом уровне активности. Изменения в бассейне Норрис происходят постоянно, ведь подземные потоки воды и давления могут быстро перенастраивать систему, «включая» один объект и оставляя другой без активности.

«Никто не может сказать, как долго продлится этот период, но Йеллоустоун может быстро меняться, не сигнализируя о более серьезной чрезвычайной ситуации», — говорится в статье.

Напомним, в Карпатском бассейне расположен вулкан Чомад, который в прошлом пережил мощное извержение — тогда пепел от него распространился далеко за пределы региона. Современные исследования показывают, что под вулканом до сих пор сохраняются магматические массы, поэтому ученые не исключают его возможную активизацию в будущем.