В YouTube некоторые пользователи не смогут просматривать видео: кого это коснется

YouTube начал тестировать в США новую систему искусственного интеллекта для проверки возраста пользователей. Алгоритм будет анализировать историю просмотров видео и на основании этих данных будет определять, является ли зритель совершеннолетним.

Об этом сообщает ABC News.

Первоначально функция будет доступна ограниченному количеству пользователей. Если тестирование будет успешным, YouTube планирует расширить его использование. Цель нововведения — точнее определять возраст и защищать подростков от нежелательного или откровенного контента.

Однако технология вызвала дискуссии о конфиденциальности. Для работы система обязана отслеживать привычки юзера и его историю просмотров. Правозащитники опасаются, что это может нарушить анонимность и даже ограничить доступ к важным видео, которые также могут быть определены как «чувствительные». К таким материалам, например, относятся сюжеты о буллинге в школах или проблемах в семье.

YouTube не сообщил, когда именно технология может появиться в других странах и какие механизмы защиты данных будут применены.

Напомним, Google выпустил обновление приложения YouTube для iPhone, которое теперь поддерживается только на устройствах с iOS 16 и более новых версиях. Начиная с релиза 20.22.1, старые модели смартфонов окончательно упустили возможность получать обновление сервиса. В список таких устройств вошли iPhone 6S, 6S Plus, iPhone 7, 7 Plus, первое поколение iPhone SE, а также iPod touch седьмого поколения.