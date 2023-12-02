В ЮАР нашли животное, которое считалось вымершим: как оно выглядит (фото)

Ученые отмечают, что этот вид животных не был официально замечен с 1936 года.

Впервые за почти 100 лет в Южной Африке нашли слепого золотого крота де Винтона, считавшегося вымершим.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на исследование, опубликованное в научном журнале Biodiversity and Conservation.

Согласно информации, после двухлетних поисков, используя образцы ДНК и собаку-искателя, команда природоохранников и генетиков из Фонда исчезающих диких животных (EWT) и Университета Претории успешно нашли среди песчаных дюн на северо-западе крота Де Винтона.

Ученые отмечают, что этот вид животных не был официально замечен с 1936 года, а до этого его можно было найти только в небольшом регионе Порт-Ноллот на северном Кейпе.

Размером с мышь или хомяка и мерцающей шерстью, имитирующей песок, их трудно заметить даже в лучшие погодные условия. Кроме того, они живут в труднодоступных норах, редко оставляют туннели и имеют острый чувствительный слух, который проявляет движения над землей.

Золотой крот де Винтон. Фото: Nicky Souness/re:wild

Генетики пытались найти животное, полагаясь на образцы ДНК окружающей среды, которую животные выделяют при перемещении в окружающей среде, например клетки кожи, волос или фекалии.

Во время экспедиции в июне 2021 команда ученых исследовала до 18 километров в день. Помогала им в этом собака по имени Джесси. Ученые собрали более 100 образцов почвы с участков вдоль северо-западного побережья ЮАР. Из этого они определили, что в этом районе есть несколько видов золотого крота. И с тех пор начали поиски де Винтона.

Напомним, рыбу "без мышц" и с мягким телом назвали самой безобразной в мире. Какой она имеет вид – смотрите ЗДЕСЬ.

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