В Южной Африке поднимается земля: неожиданная причина удивила ученых

В Южной Африке поднимается земля / © pixabay.com

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В Южной Африке земля поднимается на 2 мм ежегодно. Ученые обнаружили, что виновата — катастрофическая потеря воды.

Об этом сообщило издание Earth.

Уникальное исследование немецких ученых из Боннского университета выявило неожиданную причину подъема земной поверхности в Южной Африке. Оказывается, регион поднимается не из-за активности в мантии Земли, а из-за катастрофической потери подземных вод.

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Ранее ученые считали, что подъем поверхности на 1-2 мм в год связан с глубинными геодинамическими процессами, в частности с мантийным плюмом. Но новые данные GNSS-сети TrigNet (88 станций) показали другую картину: подъем ускорился после 2012 года, когда засуха усилилась.

Исследователи под руководством доктора Макана Карегара использовали методы спектрального анализа, чтобы отделить климатические изменения от геологических. Оказалось, что подъем коррелирует с уменьшением запасов воды, а не с тектоникой.

Когда почвы теряют влагу, поверхность Земли буквально поднимается. Этот процесс напоминает губку, которая распрямляется после сжатия. Ученые обнаружили, что масштабное высыхание водоносных слоев, рек и почв приводит к упругому отскоку земной коры — другими словами, планета «отвечает» на уменьшение веса воды.

Исследователи проанализировали данные GNSS-станций в Южной Африке, где длительные засухи вызвали потерю грунтовых вод, эквивалентную 10-сантиметровому слою жидкости. В результате некоторые регионы поднялись на 6 мм. Эти изменения подтверждены спутниками NASA, которые фиксируют колебания гравитации, а также гидрологическими моделями.

Наиболее заметный эффект наблюдался в Западном Кейпе, Лимпопо, и Гаутенге — областях, которые пострадали от катастрофической нехватки осадков. Ученые считают, что мониторинг таких движений земной коры может стать ключом к оценке потерь воды, особенно в условиях климатических изменений.

Напомним, Африка постепенно раскалывается на две части — через миллионы лет здесь может образоваться новый океан.