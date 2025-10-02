В Южной Америке нашли 600-метровые доисторические туннели: кто их вырыл

Туннель. Фото: Heinrich Frank

На территории Бразилии и Аргентины ученые зафиксировали более 1500 массивных подземных образований, не похожих ни на какие известные пещеры или человеческие сооружения. Некоторые из них простираются почти на 600 метров.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

Эти структуры получили название палеоноры. Их стены и сводчатые потолки имеют гладкую поверхность, а на камне хорошо видны следы когтей. Именно они стали главным доказательством того, что тоннели создали животные, а не геологические процессы — эрозия, лавовые потоки или оползни.

Первым на след палеоноров наткнулся геолог Генрих Франк во время строительной инспекции. Он подчеркнул, что по форме и структуре эти ходы не соответствуют ни одной известной природной формации: «Это не пещеры. Они были вырыты. И в этом регионе нет известных геологических процессов, которые могли бы их объяснить», — подчеркнул исследователь.

Ученые пришли к выводу, что авторами этих сооружений были гигантские наземные ленивцы — травоядные животные ледникового периода, которые достигали размеров современного слона. Их массивные передние лапы и изогнутые когти позволяли рыть такие масштабные тоннели.

Есть предположение, что палеоноры служили укрытием, местом для гнездования и длительного проживания. Во многих из них прослеживаются признаки постоянного использования, что свидетельствует: ходы могли расширяться и поддерживаться несколькими поколениями животных.

Интересно, что ранее некоторые из нор ошибочно принимали за шахты или разрушенные пещеры. Их размер и степень сохранности дают исследователям уникальную возможность изучить поведение вымершей мегафауны, которая обычно не оставляет таких материальных следов.

Дополнительные подтверждения этой версии найдены в США. В национальном парке Уайт-Сэндс (Нью-Мексико) археологи обнаружили окаменелые следы гигантских ленивцев и людей, относящиеся к плейстоцену. Они показывают, что на этих животных могли охотиться, а подземные норы служили им убежищем от угроз.

Таким образом, палеоноры остались редким свидетельством того, как доисторические животные взаимодействовали с окружающей средой и создавали укрытия. Они являются важным материальным доказательством существования колоссальных существ, населявших Южную Америку тысячи лет назад.

