В Южной Корее создали унитаз, который платит за фекалии

В Южной Корее создали унитаз, который платит за фекалии

Изобретение конвертирует экскременты в источник энергии.

Профессор южнокорейского университета Чо Дже Веон разработал экологически чистый туалет, совмещенный с лабораторией, которая использует экскременты для производства биогаза и навоза.

Как пишет The Straits Times , в устройстве установлен вакуум, который забирает экскременты без применения воды и отправляет их в подземный резервуар. После этого привлекаются микроорганизмы, которые превращают отходы в полезный углеводород и метан.

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Метан становится источником энергии для газовой плиты и котла. Студенты, пользуются унитазом, ежедневно получают 10 монет. В университете и студгородке эти деньги можно обменять на различные товары: кофе, лапшу быстрого приготовления, фрукты и даже книги.

Студентки южнокорейского университета.

Напомним, ученые создали таракана, которого невозможно раздавить. Такие компактные и выносливые работы могут быть полезны для различных областей жизни, в частности для исследования опасных и нестабильных мест бедствия, зон землетрясений и других катастроф.

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